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Burna noć za banjalučke vatrogasce: Požari, tehničke intervencije i poplava na UKC-u

Burna noć za banjalučke vatrogasce: Požari, tehničke intervencije i poplava na UKC-u

Autor Haris Krhalić
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Banjalučki vatrogasci imali su ukupno osam intervencija u protekla 24 časa, uključujući gašenje požara na automobilu, tehničke asistencije i saniranje poplave na UKC RS.

vatrogasci bl Izvor: Vatrogasna brigada Banjaluka

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka imali su pune ruke posla u protekla 24 časa. U noći između 30. juna i 1. jula zabilježeno je ukupno osam intervencija koje su obuhvatale gašenje požara, tehničke asistencije na ublažavanju posljedica nevremena, te hitna otvaranja stambenih objekata.

Vatrogasne ekipe su tokom večeri i u ranim jutarnjim časovima reagovale na tri požara:

  • Drakulić: U večernjim časovima lokalizovan je i ugašen požar koji je izbio na putničkom automobilu.
  • Saračica: Spriječeno je širenje požara na drvnoj masi (drvima za ogrev).
  • Ulica Braće Čubrilovića: U prvim časovima 1. jula, vatrogasci su uspješno ugasili požar koji je izbio na dimnjaku jedne od zgrada.

Pored požara, noć su obilježile i tehničke intervencije na više lokacija u gradu, od kojih su pojedine uzrokovane vremenskim neprilikama:

  • Kozarska ulica: Vatrogasne ekipe su radile na uklanjanju stabla koje je palo na saobraćajnicu i blokiralo saobraćaj, kao i na uklanjanju oštećene nadstrešnice sa balkona stambene zgrade.
  • Asistencije građanima: Tokom dana izvršeno je otvaranje stana u Ulici Dragiše Vasića, dok je tokom noći slična intervencija na otvaranju vrata obavljena i u Ravnogorskoj ulici.

Poplava u Univerzitetskom kliničkom centru

Posljednja u nizu evidentiranih intervencija u ovom dežurstvu zabilježena je u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) na Paprikovcu. Vatrogasne ekipe su na ovu lokaciju upućene u ranim jutarnjim časovima, gdje su angažovane na crpljenju vode i saniranju štete nastale usljed poplave u objektu.

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Tagovi

vatrogasci Banjaluka Vatrogasna jedinica Banjaluka

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