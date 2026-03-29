Banjaluka: Vatrogasci spasili stanara iz zapaljene kuće

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče su imali više tehničkih intervencija, a među najznačajnijima je požar koji je izbio rano jutros u ulici Carice Milice, gdje je na intervenciji bilo angažovano 14 vatrogasaca i šest vozila.

Jedan stanar je povrijeđen i evakuisan pomoću vatrogasno-spasilačke platforme.

Osim gašenja požara, vatrogasci su tokom dana intervenisali na uklanjanju stabala na Karanovcu, otvaranju stana u ulici Palih boraca, saniranju poplava u ulicama Kralja Petra II, Sime Pandurevića, Milice Stojadinović Srpkinje i Krfska, te izvlačenju vozila u ulici Dušana i Vlade Kopanje.

Pored tehničkih intervencija, zabilježen je i saobraćajni udes na brzi put Zalužani, u kojem je jedno lice smrtno stradalo.