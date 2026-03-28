Džej Di Vens u Banjaluci? Konaković: Posjeta bi bila pozitivan signal

Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da bi eventualna posjeta potpredsjednika SAD-a Džej Di Vensa Banjaluci bila pozitivan signal, ali uz jasnu poruku o očuvanju državnog integriteta.

On je dodao da Amerika neće podržati secesiju i da će biti važno šta američka delegacija kaže.

Tokom gostovanja na Face TV, Konaković je govorio i o nedavnim posjetama Milorada Dodika Izraelu, tvrdeći da je upravo taj susret bio veza Dodika sa Amerikom.

Takođe, osvrnuo se na izjavu rabina Jehude Kaplouna, Trumpovog izaslanika za antisemitizam, koji je kritiku izrekao o reisul-ulemi Huseinu efendiji Kavazoviću, naglašavajući da Sarajevo nije radikalan niti antisemitski grad.

Ministar je komentarisao i odnose BiH sa Iranom, navodeći da politički nisu bliski zbog podrške Iranu režimu u Siriji, ali da bi vođenje emocijom nanosilo štetu zemlji.

Pojedini mediji ranije su objavili mogućnost posjete Džej Di Vensa Banjaluci nakon njegove posjete Budimpešti 7. i 8. aprila.

Portparol SNSD-a Radovan Кovačević kazao je da Republika Srpska nema potvrđene informacije o dolasku, ali da bi, u slučaju posjete, bili počastvovani i bili odličan domaćin. Lider SNSD-a Milorad Dodik takođe je potvrdio da će američki izaslanik posjetiti Banjaluku, ali nije precizirao ime niti datum.