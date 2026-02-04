Džej Di Vens o Epstinovim dokumentima: Gejtsa, Maska i Klintona nazvao "incestuoznim", ali branio Trampa

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens je izjavio da novi dokumenti u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom otkrivaju ono što je on opisao kao "incestuoznu" kulturu među američkom političkom i poslovnom elitom.

Vens je za "Dejli mejl" rekao da dosijei otkrivaju "prilično incestuoznu prirodu" među američkom elitom, nazivajući otkrića "prilično gnusnim".

Izdvojio je pojedince kao što su izvršni direktor "Tesle" i kompanije "SpaceX" Ilon Mask, bivši predsjednik SAD Bil Klinton i milijarder Bil Gejts, rekavši da su se otkrića "veoma loše odrazila na njih".

Govoreći o Trampu, čije se ime pojavljuje u dosijeima najmanje 3.000 puta i koji je negirao da je prijatelj sa Epstinom, Vens je rekao da predsjednik "poznaje mnogo tih ljudi" zbog svog bogatstva i statusa, ali da je van tog društvenog kruga.

Dokumenti, koje je prošle sedmice objavilo Ministarstvo pravde SAD, uključuju ranije neobjavljene zapise iz Epstajnove dokumentacije i povezanih istraga.

Oni pokazuju da je Mask 2013. godine razgovarao o planovima da posjeti Epstinovo privatno ostrvo, a Epstin je ponudio da pošalje svoj helikopter.

Poseban mejl iz 2013. godine pokazuje da je Epstin sebi poslao dokument u kojem se tvrdi da je Gejts tražio pomoć u nabavci droge "kako bi se nosio sa posljedicama seksa sa ruskim djevojkama".

Neimenovani portparol Gejtsa je odbacio tvrdnju kao "apsolutno apsurdnu i potpuno lažnu".

Bil Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, pristali su da svjedoče pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma u istrazi o Epstinu.

Bivši predsjednik je ranije priznao da je letio Epstinovim privatnim avionom početkom 2000-ih, ali je negirao da je počinio bilo kakvo krivično djelo.

Par se u početku opirao sudskim pozivima, nazivajući ih "nevažećim i pravno neizvršivim".

Epstin je umro u zatvoru u Njujorku 2019. godine, smrt je proglašena samoubistvom, što je podstaklo teorije zavjere, uključujući tvrdnje da je ubijen kako bi se spriječilo otkrivanje kompromitujućeg materijala koji uključuje istaknute ličnosti.