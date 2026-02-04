logo
Poznata Hrvatica u mejlovima Džefrija Epstina: Hitno se oglasila nakon što je sve isplivalo u javnost

Poznata Hrvatica u mejlovima Džefrija Epstina: Hitno se oglasila nakon što je sve isplivalo u javnost

Izvor mondo.rs
0

Nikolić i Epstin razmijenili su više od 1.000 mejlova tokom godina, a u tri konkretno se pominje ime Mia Kovačić.

Mia Kovačević Džefri Epstin mejlovi Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Objavljeni dokumenti o Džefriju Epstinu otkrili su mejlove u kojima je hrvatski ljekar Boris Nikolić razmjenjivao poruke sa ozloglašenim seksualnim prestupnikom, a u tim spisima pominje se ime voditeljke i manekenke Mie Kovačić.

Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD u vezi sa pokojnim osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom uključuju tri imejla koja mu je u januaru 2014. godine poslao Boris Nikolić, ljekar hrvatskog porijekla i investitor poznat kao dugogodišnji glavni savjetnik Bila Gejtsa za nauku i tehnologiju.

Prema dostupnim informacijama, postoje indikacije da su Nikolić i Epštajn razmijenili više od 1.000 imejlova tokom godina. Tri konkretna imejla pominju 43-godišnju TV voditeljku i bivšu manekenku Miu Kovačić i dvije hrvatske modne agencije.

U jednom od njih, pod naslovom "Prijatelj mog brata", poslao mu je listu u kojem se pominje tužba tadašnje manekenke Mie Kovačić. U imejlu je pisalo: "Njeno ime je Mia Kovačić - manekenka u Zagrebu".

Zbog ovih informacija se oglasila i Mia, koja je demantovala da je bila u bilo kakvom kontaktu sa Epstinom.

"Iz medija sam saznala da je moje ime pomenuto u imejlovima iz slučaja Džefrija Epstina. Uopšte ne poznajem ljude koji su uključeni u ovaj slučaj, niti sam znala da se moje ime dijeli ili komentariše u privatnoj prepisci drugih ljudi", rekla je Mia Kovačić za Dnevnik.hr, napominjući da žali što je nijedan medij nije kontaktirao prije nego što je objavio njeno ime u kontekstu komunikacije trećih lica sa kojima ona nema nikakve veze.

"Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu i postupanjem medija u dobroj vjeri", zaključila je ona, prenosi Dnevnik.hr.

Ko je Mia Kovačić?

Mia Kovačić rođena je 15. decembra 1982. godine. Iako je danas poznata kao televizijska voditeljka, njeno formalno obrazovanje nije bilo usmjereno prema novinarstvu. Studirala je i završila Arhitektonski fakultet, a kasnije se usavršavala i u području produkt dizajna i interijera.

Televizijsku karijeru, koja kako ističu hrvatski mediji, dvije decenije traje bez mrlje, započela je sredinom 2000-ih.

Široj javnosti postala je poznata kroz kultnu emisiju "Red Carpet" na Novoj TV, a njena karijera doživljava vrhunac angažmanom u “IN magazinu”, čije je zaštitno lice od samog početka.

(Blic/Mondo)

