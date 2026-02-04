Melinda Gejts komentarisala navode o povezanosti Bila Gejtsa i Epstina

Melinda Gejts izjavila je da je pominjanje njenog bivšeg supruga Bila Gejtsa u novim dokumentima povezanim sa Epstinom podsetnik na "bolna vremena u braku".

Izvor: JULIEN DE ROSA/EPA

Milijarderka i filantropkinja Melinda Frenč Gejts izjavila je da je pominjanje njenog bivšeg supruga Bila Gejtsa u novim dokumentima povezanim sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom podsjetnik na "bolna vremena u braku".

U razgovoru za NPR podkast rekla je da osjeća "neizmernu tugu" zbog Epstinovih žrtava i da ljudi koji se pominju u spisima, uključujući i njenog bivšeg supruga, za to moraju da odgovaraju, piše BBC.

"Tako sam srećna što sam daleko od sve te prljavštine", rekla je Melinda Gejts. Par se razveo 2021. godine nakon 27 godina braka.

"Lično mi je teško svaki put kada ti detalji isplivaju na površinu jer me vraćaju u neka vrlo, vrlo bolna vremena u mom braku", izjavila je u podkastu.

Dodala je: "Kakva god pitanja ostala nerazjašnjena – a ne mogu ni da zamislim koja su sva – ta su pitanja za te ljude, pa i za mog bivšeg supruga. Oni moraju da odgovaraju na te stvari, a ne ja."

Šta stoji u Epstinovim dokumentima

Spisi koje je objavilo američko Ministarstvo pravde sadrže Epstinovu tvrdnju da je Bil Gejts dobio polno prenosivu bolest. Čini se da je Epstin 18. jula 2013. sastavio dva mejla, ali nije jasno da li su ikada poslati Gejtsu.

Oba su poslata sa Epstinovog mejl naloga i vraćena na isti nalog, pri čemu adresa povezana sa Gejtsom nije vidljiva, a poruke su nepotpisane. Jedan mejl napisan je kao ostavka u Fondaciji Bil i Melinda Gejts, uz pritužbu da je morao da nabavlja lijekove za Bila "kako bi se nosio sa posljedicama seksa sa Ruskinjama".

U drugom, koji počinje sa "dragi Bile", Epstin se žali što je Gejts prekinuo njihovo prijateljstvo i iznosi dodatne tvrdnje da je Gejts pokušao da sakrije polno prenosivu infekciju, između ostalog i od svoje tadašnje supruge Melinde.

Gejtsov odgovor: "Apsolutno apsurdno"

Portparol Bila Gejtsa nazvao je te tvrdnje "apsolutno apsurdnim".

"Ove tvrdnje, koje potiču od dokazanog i ogorčenog lažova, apsolutno su apsurdne i potpuno neistinite", poručio je. Nakon najnovijih optužbi, portparol je dodao: "Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstinova frustracija zbog toga što nije uspio da održi odnos sa Gejtsom i dokle je bio spreman da ide kako bi ga uhvatio u zamku i oklevetao."

Nijedna Epstinova žrtva nije optužila Bila Gejtsa za zlostavljanje, a pominjanje njegovog imena u dokumentima ne podrazumijeva nikakvu kriminalnu aktivnost.

Veza Gejtsa i Epstina

Tokom godina, Bil Gejts i njegovi predstavnici umanjivali su njegovu povezanost sa Epstinom. Ranije je izjavio da su imali samo "nekoliko večera" kako bi razgovarali o filantropskom projektu koji se nije ostvario. Američki mediji su izvještavali da je Melinda Gejts i prije razvoda bila uznemirena zbog suprugove povezanosti sa Epstinom. Nakon što su objavili da se razilaze, Bil Gejts je 2019. priznao da je imao aferu sa zaposlenom u Majkrosoftu.

Dokumenti, mejlovi i fotografije, dio miliona spisa koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošle sedmice, osvjetljavaju Epstinovu ogromnu mrežu poznatih ličnosti, poslovnih i svjetskih lidera. Ti kontakti su u nekim slučajevima opstali i nakon njegove osude 2008. godine zbog traženja seksualnih usluga od 14-godišnje djevojčice. Epstin je umro u zatvoru u Njujorku 2019. godine, čekajući suđenje za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja.

(MONDO)