Uklonjeno na hiljade Epstinovih dokumenata: Nedopustivi propusti vlasti javno razotkrili žrtve

Žrtve Džefrija Epstina optužile su američko Ministarstvo pravde za ozbiljne propuste nakon što su bez cenzure objavljeni dokumenti koji su otkrili njihove identitete i izložili ih javnosti.

Izvor: House Oversight Democrats

Američko Ministarstvo pravde uklonilo je sa internet stranica hiljade dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom nakon što su žrtve upozorile da su u objavljenim materijalima kompromitovani njihovi identiteti.

Advokati koji zastupaju Epstinove žrtve naveli su da je izostanak cenzurisanja osjetljivih dijelova dokumenata "okrenuo živote naglavačke" za gotovo 100 preživjelih. U objavljenim materijalima našle su se imejl adrese, kao i nage fotografije na kojima se mogu prepoznati imena i lica potencijalnih žrtava.

Žrtve su u zajedničkoj izjavi objavu dokumenata nazvale "skandaloznom" i poručile da ne bi smjele da budu "imenovane, izložene javnom seciranju i ponovo traumatizovane".

"Razmatramo nove zahtjeve"

Ministarstvo pravde saopštilo je da je uklonilo sve sporne fajlove i da su propusti posljedica "tehničke ili ljudske greške". U dopisu dostavljenom saveznom sudiji, Ministarstvo je navelo: "Svi dokumenti za koje su žrtve ili njihovi advokati zatražili uklanjanje do sinoć su uklonjeni".

Dodali su da i dalje razmatraju nove zahtjeve i provjeravaju da li postoje još dokumenti koje je potrebno dodatno cenzurisati. Takođe su naveli da je uklonjen i "značajan broj" dokumenata koje je Ministarstvo samostalno identifikovalo kao problematične.

Prema uslovima objave, koja je uslijedila nakon što su oba doma Kongresa izglasala mjeru kojom se Ministarstvo obavezuje na objavu Epstinovih dokumenata, savezna vlada bila je dužna da ukloni sve podatke koji bi mogli da dovedu do identifikacije žrtava.

"Najgore kršenje privatnosti žrtava u istoriji"

Dvoje advokata koji zastupaju žrtve zatražila su od saveznog sudije u Njujorku da naloži uklanjanje internet stranice na kojoj su dokumenti objavljeni, nazvavši objavu "najgorim pojedinačnim kršenjem privatnosti žrtava u istoriji Sjedinjenih Država u jednom danu".

Advokati Britani Henderson i Bred Edvards upozorili su da je riječ o "razvijajućoj vanrednoj situaciji koja zahtijeva hitnu sudsku intervenciju", jer Ministarstvo "u hiljadama slučajeva nije uklonilo imena žrtava i druge lične podatke".

Nekoliko Epstinovih žrtava dalo je lične izjave priložene sudu. Jedna je objavu dokumenata opisala kao "životno ugrožavajuću", dok je druga rekla da je dobila prijetnje smrću nakon što su objavljeni njeni privatni bankovni podaci.

"Imamo osećaj da se igraju s nama"

"Teško je uopšte se usredsrediti na nove informacije koje su izašle na vidjelo zbog razmjera štete koju je Ministarstvo pravde nanijelo izlažući preživjele na ovaj način", rekla je Epstinova žrtva Ani Farmer, prenosi Index.

Još jedna žrtva, Lisa Filips, poručila je da su mnoge preživjele žrtve "izuzetno nezadovoljne ishodom" objave dokumenata.

"Ministarstvo pravde prekršilo je sva tri naša zahtjeva. Prvo, mnogi dokumenti još uvijek nisu objavljeni. Drugo, rok za objavu odavno je prošao. I treće, objavljena su imena brojnih preživjelih. Imamo osjećaj da se s nama igraju, ali nećemo prestati da se borimo", navela je.

Advokatica za prava žena Glorija Olred, koja je zastupala mnoge Epstinove žrtve, izjavila je da su u najnovijoj objavi otkrivena imena brojnih žrtava, uključujući i one koje nikada ranije nisu javno identifikovane.

"U nekim slučajevima imena su precrtana, ali se i dalje mogu pročitati. U drugim slučajevima prikazane su fotografije žrtava, osoba koje nikada nisu dale javni intervju niti su ikada javno objavile svoje ime", upozorila je.

Zakon donijet pod pritiskom obe stranke

Ministarstvo pravde od prošle godine objavljuje milione dokumenata povezanih sa Epstinom, nakon što je zakon to naložio. Samo u petak objavljeno je tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video-zapisa.

Ta objava uslijedila je šest nedjelja nakon što je Ministarstvo propustilo zakonski rok, uveden pod pritiskom obe stranke u Kongresu i potpisan od predsjednika SAD Donalda Trampa, kojim je naloženo da svi dokumenti povezani sa Epstinom budu dostupni javnosti.

Džefri Epstin preminuo je u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu se*sualnog iskorišćavanja.

(Mondo.rs)