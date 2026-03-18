Darko Babalj demantovao navode da je učestvovao u tuči: Najavio tužbe protiv medija

Darko Babalj održao je pres na kome je demantovao navode da je učestvovao u sukobu na Akademiji u Istočnom Sarajevu, kao i da je on bio povod da do ovog incidenta dođe.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Darko Babalj, visoki funkcioner SDS-a i član Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, danas je održao pres konferenciju povodom informacija koje su se sinoć pojavile u medijima, a vezano za navodni sukob na Akademiji održanoj u Istočnom Sarajevu.

Babalj se na početku osvrnuo na sami događaj nazvavši ga veličanstvenim.

„Hvala svim akterima veličanstvene Akademije koja je održana prije dvije večeri. S te Akademije se poslala poruka da su Srbi koji su napusitili Sarajevo najzaslužniji za stvaranje RS. To smo čuli od svih aktera bez obzira na politiku. Osjećala se emocija svih koji su učestvovali u svemu tome.“

Potom se osvrnuo na pomenuti incident, oštro demantajući povezanost sa ovim činom.

„Neki mali ljudi su pokušali da od tog događaja skrenu pažnju na nešto sto je morbidno i ne bi trebalo da bude tema. Brojni portali juče su objavili lažnu vijest u kojoj sam ja bio glavni akter o nasilnom ponašanju i neke tuče. Svako ko pogleda snimak, koji sam objavio, vidi kako sam se ponašao. Morao sam to da demantujem jer neko želi da prebaci akcenat na mene, a ja nisam učestvovao. Da je bilo nekog spora jeste, ali to nije zaslužno da se priča o tome. Onaj ko želi da skrene pažnju će se pronaći. Ljudi se ne trebaju baviti ovim spletkama. Oni isti ljudi koji degradiraju Srbe u Istočnom Sarajevu rade i to. Srbi iz Istočnog Sarajeva su rekli dosta, mi znamo ko smo i šta smo odradili“, rekao je Babalj i dodao:

„Znamo mi iz Istočnog Sarajeva na šta smo spremni, jer su to oni isti ljudi koji su iz tog Sarajeva ponijeli svoje mrtve. Ne treba nama niko da objašnjava šta mi i kako trebamo. Teško je objasniti tu bol, ako je nisi doživio.“

„U Istočnom Sarajevu, Srbi i svi građani treba da znaju, da imate sedam-osam optužnica u Tužilaštvu i policijske agencije vode neke istrage protiv naših sugrađana protiv kriminala i korupcije. Od 1996. do danas nikad se nije desio nikakav međunacionalni sukob između ova dva grada. Želimo da živimo ovdje u miru i pošutjemo komšije. Režim u RS nas dijeli, prepada i zastražuje.“

Пронађи Дарка Бабаља на снимку!?



Драга јавности, Дарко Бабаљ није насилник на снимку! Позивам Вас да пажљиво погледате снимак и уочићете јасно да док траје гужва мирно сједим и рукујем се са митрополитом Хризостомом.



Злонамјерницима ни дан када обиљежавамо сјећање на 150 хиљада…pic.twitter.com/y2yI2xlBwh — Дарко Бабаљ (@Babalj74)March 17, 2026

Babalj je najavio da će tužiti sve medije koji su objavili da je on učestvovao u tuči.

„Laži će dobiti sudski epilog, moram tužiti svaki medij koji je objavio to. Skretanjem pažnje na ove stvari danas ne razmišljamo o akcizama, Vijaduktu, Serdarovu. Samo dio tih para koji su dali tajkunima da su donijeli u Istočno Sarajevo bilo bi bolje svima. Dolazi vrijeme buđenja, a ono što se desilo prije 30 godina mi nosimo u sebi i to ne bi poželjeli nikom bez obzira na vjeru i naciju.“

Komentarisao je i navode da je tuča započela jer je on sjeo na pogrešno mjesto.

„Prvo nije bilo tuče, nego nesporazma, ali ja nisam učesnik tog komešanja. Sjeo sam na mjesto gdje mi je reako čovjek iz protokola. Nekome ovo treba da skrene pažnju na ovo, imaju snimci ja ne znam kako da objasnim. Nisam uzrok tog komešanja, uzrok je nesporazum u kome ja nisam akter.

O akcizama i NATO-u

Kratko je komentarisao usvajanje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH te je poručio kako vjeruje da će SNSD učestvovati za ovaj prijedlog u Domu naroda, bez obzira na njihove najave.

„Predstavnički dom je usvojio i tražio hitnu sjednicu od Doma naroda koja će se prema mojim informacijama održati. Ne bih rekao da SNSD neće učetvovati u glasanju jer je veliki pritisak od građana da bi bilo koja partija objasnila suludi postupak da ne usvoji zakon“, rekao je Babalj.

Za kraj se osvrnuo i na potencijalni ulazak BiH u NATO, optuživši SNSD da vodi politiku ubrzanog pristupanja ovoj organizaciji.

„Stav političke partije kojoj ja pripadam, a pitanja o tome možete postaviti SNSD-u koji vodi politiku ubrzanog pristupanja NATO. Danas podržavaju NATO, juče Rusiju, oni jedno pričaju drugo rade treće misle i zato smo u takvom stanju. Mi u BiH se moramo okrenuti sebi, a kad to izdedfinišemo onda ćemo ići tim putem. Treba da shvatimo da smo mi u BIH najbitniji jedni drugima“, zaključio je Babalj.