Balkanska veza u Epstinovim dokumentima: Pominju se srpska mafija, princeza Jugoslavije i krađa umjetnina

Dojava FBI-ju, objavljena u Epstinovom dosijeu, tvrdi da je Džefri Epstin bio umiješan u krađu umjetničkih djela Amerikanke, uz pominjanje jugoslovenske princeze, Srba i poznatog glumca.

Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu. Među objavljenim dokumentima je i onaj koji uključuje onlajn dojavu FBI-jevom Nacionalnom centru za prijave prijetnji (NTOC).

Prijavu koja se odnosi na informacije u vezi sa Džefrijem Epstinom i Gislejn Maksvel, prema javno dostupnim podacima na sajtu američkog Ministarstva pravde, 2020. godine podnijela je žena čiji identitet nije otkriven.

Naime, žena je iznijela optužbe na račun glumca Metjua Džefrija Setla, predstavljajući ga kao centralnu figuru u navodnoj prevari sa njenim umjetničkim djelima.

Ističe da je on započeo lažnu romantičnu vezu, imao direktan uvid u njen umjetnički portfolio, bio prisutan u periodu kada su njene slike nestale, kao i da je bio povezan sa osobama i mrežom oko Epstina i Maksvel. U tekstu se ne tvrdi eksplicitno da je on sam ukrao slike niti da je jedini organizator prevare, ali se sugeriše na širu organizovanu mrežu.

Navodi da je glumac dugovao novac i da je bio pod pritiskom da što pre vrati dug.

"Godine 1996. imala sam 19 godina i moj cjelokupan umjetnički portfolio bio je konačno spreman za prijavu na umjetničku školu. Pokazala sam svoje najbolje radove bivšim srednjoškolskim drugovima (nekoliko njih su bili Izraelci, jedan je bio prijatelj sa Srbima koji su bili prijatelji sa princezom Jugoslavije i sa srpsko-kanadskom manekenkom donjeg veša i glumicom, kao i sa njenim bivšim dečkom, glumcem Metjuom Setlom, koji je dugovao novac (precrtano ime). Oni su osmislili složen plan koji je uključivao lažnu romansu i manipulisanje mnome, kako bih na kraju bila dovedena u kontakt sa Gislejn Maksvel i Džefrijem Epstinom nekoliko dana nakon što je sva moja umjetnost nestala dok mi je Metju pomagao, zajedno sa izraelskom kompanijom za selidbe, da se preselim u svoj prvi stan u Los Anđelesu, jula 1997. godine, kada sam imala 20 godina", navodi se u dojavi FBI-ju.

Kaže da je postajao jasan plan i da je njena prijateljica prijateljima iz Srbije rekla za njenu umjetnost. Ovo je, kako tvrdi, pokrenulo lanac događaja koji će kulminirati krađom njenih slika.

"Gledajući unazad, odvijala se jasna zavjera, a ja sam sa Epstinom upoznata rano, u baru pored mjesta gdje je živio Metju Setl. Čula sam da ga je (ime precrtano u dokumentu) pozvala telefonom i pitala preko spikerfona, negdje između aprila i juna 1997. godine, da li Metju već ima njen novac. Rekao mi je da će ona poslati srpsku mafiju da mu naudi ako ne obezbijedi novac. Nije pomenuo da je moja umjetnost trebalo da bude izvor tog novca. Prijateljica je svojim srpskim prijateljima rekla za moju umjetnost, što je pokrenulo lanac događaja koji je kulminirao nestankom svih mojih radova", navela je.

Slika Bila Klintona u haljini

Ona pominje poznatu sliku koja prikazuje Bila Klintona u haljini i na visokim potpeticama, za koju se ranije navodilo da pripada Epstinu. Ova slika fotografisana je na Epstinovom imanju, a fotografija se nalazi u dokumentima o njemu.

Žena u dojavi tvrdi da je upravo taj portret zapravo njeno ukradeno djelo, iako se prema zvaničnim podacima autorstvo pripisuje Petrini Rajan Klajd, a te tvrdnje nisu potvrđene nezavisnim izvorima.

"Jedna od mojih ukradenih slika prikazuje glavu Bila Klintona na tijelu žene. Naslikala sam je između novembra 1995. i januara 1996. godine. Bila sam tinejdžerka. U kolažu iz ostavštine Reja Džonsona nacrtala sam sopstvene otiske zuba, kao i jedan svoj otisak prsta. Ta umjetnička djela su napravljena od dijelova mog srednjoškolskog kalendara koji se raspao od prekomjerne upotrebe, pa sam te delove zalijepila na debeli karton i oko njih crtala dizajne i crteže. Takođe sam iscrtavala sopstvene otiske šaka na tim radovima. Napravila sam i repliku tog rada na naslovnoj strani programa moje srednjoškolske pozorišne predstave u 12. razredu i napisala fiktivnu biografiju Reja Džonsona", ističe se u dokumentu.

Slika Bila Klintona u haljini

Žena navodi da je Džefri Metju Setl postao veoma uspješan glumac odmah nakon što su sva njena umjetnička djela nestala.

"Bio je prijatelj sa lejdi Viktorijom Hervi, članicom engleske aristokratije u vreme kada su moje slike nestale. Pokazala sam mu svaku sliku koju sam ikada napravila", navodi se u dokumentu i dodaje:

"(Ime precrtano u dokumentu) je bila prijateljica sa "jednom princezom Jugoslavije", ali ne znam o kojoj princezi je riječ. Ona je posljednjih godina javno povezivana sa princom Endruom. Mađioničar Dž. B. Ben je takođe bio veoma uključen u manipulisanje mnome kako bih upoznala Gislejn Maksvel u Njujorku u aprilu 1997. godine. Dž. B. me je odveo na večeru gdje je Gislejn sjedila za stolom pored nas i zatražila moj kontakt kako bi mi slala kastinge za modeling. Imala sam 20 godina 1997. godine. Visoka sam svega 161 cm i nikada nisam bila dovoljno fotogenična za modeling. Sve je to bila prevara i mislim da je primarni cilj bio da se ukrade sva moja umjetnost", zaključuje ona i dodaje da su mnogi zaradili milione dolara od njenih uradenih slika sa falsifikovanim potpisima.

Dojave FBI-ju nisu provjerene od strane nezavisnog izvora i one predstavljaju navode osobe koja je podnijela prijavu.

Podaci iz ovog članka temelje se na anonimnoj dojavi podnesenoj FBI-ju koja je objavljena na sajtu američkog Ministarstva pravde i nisu nezavisno potvrđeni. Prikazane tvrdnje predstavljaju stavove osobe koja je podnela prijavu, a ne potvrđene činjenice.

