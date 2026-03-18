Zimski uslovi na pojedinim dionicama: Brojne nezgode i zastoji na planinskim prevojima

Snijeg od jutros pravi nove probleme u saobraćaju. Dogodilo se više saobraćajnih nesreća, a vožnja preko planinskih prevoja je otežana, pogotovo kamionima, koji povremeno ostaju zaglavljeni na cesti.

Izvor: Klix - screenshot

Najmanje tri saobraćajne nesreće dogodile su se od jutros na putevima u BiH. U isto vrijeme, na planinskim prevojima povremeno dolazi do kraće obustave saobraćaja usljed problema koje imaju teretna vozila.

U saobraćajnoj nesreći kod Čapljine su učestvovala dva automobila, koja su završila u kanalu pored puta, a četiri osobe su povrijeđene. Nesreća se dogodila i na isključnoj traci petlje Butile na autocesti kod Sarajeva, kao i na planinskom prevoju Rostovo, gdje su se sudarila dva teretna vozila.

"Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na cesti Rostovo - Bugojno, putnička vozila saobraćaju otežano, jednom trakom, dok teretna vozila za sada ne mogu proći. Uklonjeno je vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi na isključnoj traci petlje Butila na autocesti A-1 smjer Sarajevo zapad-Sarajevo sjever tako da je normalizovan saobraćaj. Zbog saobraćajne nezgode otežano, jednom trakom, saobraća se na dionici Čapljina - Ljubuški, u mjestu Trebižat", saopšteno je iz BIHAMK-a.

Iz AMS RS-a naglašavaju da su kolovozi vlažni i klizavi na većini putnih pravaca, a da su na planinskim predjelima na snazi zimski uslovi za vožnju. To potvrđuje i BIHAMK koji ističe da na višim dionicima planinskih predjela ima snijega na kolovozu.

Putni pravci koje iz AMS RS izdvajaju kao posebno opasne su: Tisovac - Kneževo - Ugar, Baraći - Mliništa - Glamoč, Novo Selo - Strižiće - Kupres, Kotor Varoš - Teslić (preko Borja), Vlasenica - Han Pijesak (preko prevoja Han Pogled), Sarajevo - Rogatica (preko Romanije).

Na putu preko Romanije, mnogi kamioni ostaju zaglavljeni, što pravi problem i drugim vozačima putnih motornih vozila, ali i grtalici koja čisti snijeg. No, problem se uglavnom brzo sanira te su obustave saobraćaja do sada bile kraće.

Na pojedinim putnim pravcima problem prave odroni i klizišta, kao što je pravac Doboj - Modriča gdje se saobraćaj odvija jednom trakom, te Gradiška - Kozarska Dubica gdje je brzina kretanja ograničena na 20 km/h zbog klizišta.

"Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje - Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače", naglašava se iz BIHAMK-a.

(Klix/Mondo)