Ledo preventivno povlači sladoled "kvatro klasik"

Kompanija "Ledo" sa hrvatskog tržišta preventivno povlači sladoled "kvatro klasik" sa ukusom kakaa, lješnika, vanile i čokolade radi provjere ambalaže.

Izvor: Ledo/Printscreen

Državni inspektorat Hrvatske obavijestio je potrošače o povlačenju ovog sladoleda težine 495 grama, sa rokom upotrebe 27. avgust 2027. godine.

Iz Inspektorata navode da proizvod nije u skladu s uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani Evropske agencije za bezbjednost hrane.

Iz kompanije "Ledo" koja posluje na tržištu BiH za sada nema informacije o povlačenju ovog proizvoda.