BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na zapadnobalkanskoj ruti, broj ilegalnih migracija ove godine povećan je za 27 odsto, navodi se u najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

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Prema podacima IOM-a, tokom prošlog mjeseca u zemljama zapadnog Balkana registrovano je oko 2.500 migranata, a najveći broj evidentiran je u Bosni i Hercegovini - 1.157 osoba, što je gotovo polovina ukupnog broja u regionu.

Na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija sa oko 500 registrovanih migranata, zatim Srbija sa oko 350, dok su u ostalim zemljama zabilježeni znatno manji brojevi, piše Dnevni Avaz.

BiH prednjači i po broju novopridošlih migranata, a među njima su najbrojniji državljani Sudana, koji čine oko 16 odsto ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta.

Prema podacima IOM-a, BiH ima šest prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5.000 mjesta, dok Srbija raspolaže sa 12 centara kapaciteta oko 3.000 mjesta.

Izvještaj pokazuje da se migraciona kretanja ponavljaju iz godine u godinu - najmanje dolazaka bilježi se u januaru i februaru, nakon čega broj raste tokom proljeća, a vrhunac je najčešće krajem ljeta i tokom jeseni.

IOM navodi da sve zemlje zapadnog Balkana trenutno imaju smještajne kapacitete koji prevazilaze broj migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

(Mondo)