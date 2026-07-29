logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute 1

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

Autor Dragana Božić Izvor Dnevni avaz
1

Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na zapadnobalkanskoj ruti, broj ilegalnih migracija ove godine povećan je za 27 odsto, navodi se u najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute Izvor: Yanosh Nemesh / Shutterstock.com

Prema podacima IOM-a, tokom prošlog mjeseca u zemljama zapadnog Balkana registrovano je oko 2.500 migranata, a najveći broj evidentiran je u Bosni i Hercegovini - 1.157 osoba, što je gotovo polovina ukupnog broja u regionu.

Na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija sa oko 500 registrovanih migranata, zatim Srbija sa oko 350, dok su u ostalim zemljama zabilježeni znatno manji brojevi, piše Dnevni Avaz.

BiH prednjači i po broju novopridošlih migranata, a među njima su najbrojniji državljani Sudana, koji čine oko 16 odsto ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta.

Prema podacima IOM-a, BiH ima šest prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5.000 mjesta, dok Srbija raspolaže sa 12 centara kapaciteta oko 3.000 mjesta.

Izvještaj pokazuje da se migraciona kretanja ponavljaju iz godine u godinu - najmanje dolazaka bilježi se u januaru i februaru, nakon čega broj raste tokom proljeća, a vrhunac je najčešće krajem ljeta i tokom jeseni.

IOM navodi da sve zemlje zapadnog Balkana trenutno imaju smještajne kapacitete koji prevazilaze broj migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

migranti BiH

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

BiH je im taman kao da su kući, đamije, islam i vlast koja ih ne sankcioniše kad lutaju i kradu.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ