SIPA u dvije akcije uhapsila šest osoba zbog krijumčarenja migranata

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u nastavku operativnih akcija "Ford" i "Vega" uhapsili su šest osoba zbog sumnje na krijumčarenje migranata i organizovanje kriminalnih grupa koje su se bavile tim krivičnim djelima.

Izvor: SIPA

U okviru akcije "Ford", na području Kantona Sarajevo uhapšena je jedna osoba. Pretresena je jedna lokacija koju koristi osumnjičeni, a tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku.

Osumnjičeni se tereti za krivična djela organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata i krijumčarenje ljudi, propisana Krivičnim zakonom BiH. Nakon kriminalističke obrade predat je u nadležnost Tužilaštva BiH.

Akcija je sprovedena po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, u saradnji sa Službom za poslove sa strancima BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, uz podršku projekta EU4FAST.

Istovremeno, u nastavku akcije "Vega", po naredbi Tužilaštva BiH, na području Istočnog Sarajeva, u prostorijama Imigracionog centra Službe za poslove sa strancima BiH, uhapšeno je pet državljana Islamske Republike Pakistan.

Oni su osumnjičeni za krivična djela krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja predati su u dalju nadležnost Tužilaštva BiH.

Iz SIPA podsjećaju da je javnost i ranije upoznata sa predmetom kodnog naziva "Vega", u okviru kojeg je krajem 2025. godine uhapšeno sedam državljana Pakistana zbog sumnje na ista krivična djela.

Akcija "Vega" realizovana je u saradnji sa Službom za poslove sa strancima BiH.