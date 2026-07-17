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Akcija "Ford": Pripadnici SIPA-e uhapsili jednu osobu zbog krijumčarenja migranata

Akcija "Ford": Pripadnici SIPA-e uhapsili jednu osobu zbog krijumčarenja migranata

Autor Haris Krhalić
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U akciji "Ford" na području Sarajeva i Zeničko-dobojskog kantona SIPA je uhapsila jednu osobu osumnjičenu za organizovanje krijumčarenja migranata i krijumčarenje ljudi.

SIPA Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) sproveli su danas na području Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona operativnu akciju pod nazivom "Ford", u kojoj je uhapšena jedna osoba osumnjičena za organizovanje krijumčarenja migranata i krijumčarenje ljudi.

Tokom akcije izvršen je pretres jedne lokacije koju koristi osumnjičeni, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata“ i „Krijumčarenje ljudi“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšena osoba sprovedena je u prostorije SIPA radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa privremeno su oduzeti novac, putničko motorno vozilo, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.

Akcija je realizovana po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, uz nadzor Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a sprovedena je u saradnji sa službenicima Službe za poslove sa strancima BiH i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Aktivnosti u ovom predmetu podržane su u okviru projekta EU4FAST.

Iz SIPA su poručili da će, zajedno sa partnerskim agencijama, nastaviti aktivnosti usmjerene na otkrivanje, razbijanje i procesuiranje organizovanih kriminalnih grupa.

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SIPA migranti

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