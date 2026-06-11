Akcija SIPA-e u Mostaru: Zaplijenjeno pet kilograma marihuane, kokain i arsenal oružja

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) uhapsili su na području Mostara lice kod kojeg je pronađeno pet kilograma marihuane, 50 grama kokaina, te oružje i municija.

Izvor: SIPA

Pretresom kuće, pomoćnih prostorija i pokretnih stvari koje koristi ovo lice, osim droge, pronađeni su četiri trotilska metka, 213 metaka različitog kalibra, dva okvira za automatsku pušku, pištolj i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, saopšteno je iz SIPA-e.

Uhapšeni je osumnjičen je da je počinio krivična djela nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

On je nakon kriminalističke obrade predato u nadležnost Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, pod čijim nadzorom su relizovane jučerašnje aktivnosti.

Akcija je sprovedena na osnovu naredbe Opštinskog suda u Mostaru u saradnji sa pripadnicima MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

(Mondo)