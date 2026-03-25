Akcija "Zid": SIPA uhapsila sedam osoba, zaplijenjeni kokain i marihuana

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) realizovali su danas operativnu akciju kodnog naziva „Zid“.
U okviru aktivnosti na suzbijanju trgovine narkoticima, uhapšeno je sedam osoba zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.
Akcija je sprovedena pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Doboju, a osumnjičena lica se terete za kršenje Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Policijski službenici su izvršili pretrese stanova, pomoćnih objekata i pokretnih stvari na ukupno 12 lokacija. Aktivnosti su obuhvatile područja Brčkog, Pelagićeva, Lončara i Obudovca.
Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta značajna količina narkotika i opreme:
- 4,5 kilograma marihuane;
- Oko 400 grama kokaina;
- Četiri putnička motorna vozila;
- Pištolj i drugi predmeti koji će služiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Navedene aktivnosti realizovane su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.