Akcija "Zid": SIPA uhapsila sedam osoba, zaplijenjeni kokain i marihuana

Autor Haris Krhalić
0

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) realizovali su danas operativnu akciju kodnog naziva „Zid“.

SIPA Izvor: SIPA

U okviru aktivnosti na suzbijanju trgovine narkoticima, uhapšeno je sedam osoba zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Doboju, a osumnjičena lica se terete za kršenje Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Policijski službenici su izvršili pretrese stanova, pomoćnih objekata i pokretnih stvari na ukupno 12 lokacija. Aktivnosti su obuhvatile područja Brčkog, Pelagićeva, Lončara i Obudovca.

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta značajna količina narkotika i opreme:

  • 4,5 kilograma marihuane;
  • Oko 400 grama kokaina;
  • Četiri putnička motorna vozila;
  • Pištolj i drugi predmeti koji će služiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Navedene aktivnosti realizovane su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

