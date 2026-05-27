UIO donijela novu odluku: Četvrtkom i petkom duži rad carinske službe u Gradišci

Carinska služba u Carinskoj ispostavi Gradiška radiće četvrtkom i petkom produženo do 22.00 časa, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

U saopštenju se naglašava da je redovno radno vrijeme carinske službe u ovoj carinskoj ispostavi od 8.00 do 20.00 časova, ali je produžen rad u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u BiH.

"Produženje radnog vremena uvedeno je radi pružanja dodatne podrške privrednim subjektima i svim korisnicima carinskih usluga, te kako bi se ubrzao protok robe i smanjila čekanja koja su posebno izražena četvrtkom i petkom", naveli su iz UIO.

Ta uprava ovim aktivnostima želi da izađe u susret poslovnoj zajednici i omogući efikasnije obavljanje carinskih procedura, uz smanjenje zastoja i rasterećenje graničnog prometa.

"I u narednom periodu nastavićemo praćenje stanja na terenu i, u skladu s potrebama privrede i intenzitetom prometa, preduzimati mjere radi unapređenja carinskih procedura i kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima", naglasili su iz UIO.