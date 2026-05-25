Automobili uskoro ponovo na starom mostu u Gradišci

Putnički saobraćaj za vozila do 3,5 tona preko starog mosta u Gradišci biće uspostavljen za oko deset dana.

Putnički saobraćaj za vozila čija težina ne prelazi 3,5 tona trebao bi biti ponovo uspostavljen preko starog mosta u Gradišci za otprilike deset dana, potvrdio je direktor preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Ova odluka stiže nakon oštećenja pješačke staze i ograde na pristupnom nadvožnjaku. Janković je istakao da je izvođaču radova odmah naložen cjelodnevni rad, odnosno smjene od 24 sata, kako bi se šteta što prije sanirala, a vozačima ponovo omogućio prolaz.

Moguće i propuštanje autobusa

Dok se ne sprovede detaljna i ozbiljnija obnova samog graničnog prelaza i pratećih pristupnih saobraćajnica, nadležni će, pored automobila, razmotriti i opciju ponovnog otvaranja ove dionice za autobuski saobraćaj.

Prije nego što se donese konačna odluka o puštanju saobraćaja u punom kapacitetu, naloženo je probno ispitivanje nosivosti oštećenog nadvožnjaka, kao i onog koji se nalazi neposredno ispred njega. Preliminarni rezultati ovih testova već su stigli na adresu "Puteva".

Janković je ukazao na ozbiljan problem sa finansiranjem održavanja ovog objekta. Prema sporazumu koji su potpisali Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara i resorno ministarstvo iz Hrvatske, kompletne troškove održavanja mosta trebalo je da snosi ministarstvo sa nivoa BiH.

Procjena potrebna za kompletnu rekonstrukciju iznosi između 1,5 i 1,6 miliona KM. Ministarstvo transporta i komunikacija je tri puta donosilo odluku da dodijeli svega 24.000 KM, što je direktor "Puteva" nazvao mizernim iznosom za ovakav projekat.

Do današnjeg dana iz ovog ministarstva nije uplaćena nijedna konvertibilna marka, iako su na to bili obavezni prema sporazumu. On je naveo i da će "Putevi Republike Srpske", u saradnji sa Vladom Republike Srpske, obezbijediti sopstveni novac za ove namjene.