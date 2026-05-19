Delegacija EU u BiH pozdravila odluku o otvaranju novog GP Gradiška

Delegacija EU u BiH pozdravila je brzo reagovanje nadležnih organa u odobravanju privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog graničnog prelaza Gradiška nakon problema sa postojećim prelazom nastalih usljed urušavanja mosta.

Iz Delegacije EU ističu da će ovakav privremeni aranžman pomoći u ublažavanju "uskih grla", poboljšanju protoka robe i putnika, te obezbijediti trenutno rasterećenje prevoznicima i privrednim subjektima.

"Privremena mjera istovremeno naglašava potrebu da se bez odgađanja krene ka održivom, dugoročnom rješenju koje obezbjeđuje potpuno i predvidivo funkcionisanje prelaza i omogućava da nova granična infrastruktura, izgrađena uz finansijsku podršku EU, ostvari predviđene ekonomske koristi", naveli su iz Delegacije EU na platformi "Iks".

Novi granični prelaz u Gradišci sa Hrvatskom počeo je večeras sa radom.

Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara ranije danas donijelo je rješenje o preusmjeravanju saobraćaja na novi most u Gradišci.

Iz Ministarstva ističu da će novi most biti korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do koje je došlo noćas usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora UIO iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.