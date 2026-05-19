UIO BiH: Carina na novom prelazu u Gradišci ostaje najkasnije do 19. avgusta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prelaz u Gradišci, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. avgusta.

UIO BiH: Carina na novom prelazu u Gradišci ostaje najkasnije do 19. avgusta Izvor: Integral inženjering

Iz Uprave navode da će se funkcionisanje carine na novoj, privremenoj lokaciji odvijati na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji, uz primjenu postojeće šifre, službenog petata i ostalih informatičkih aplikacija.

Ova odluka donesena je u skladu sa važećom zakonskom legislativom i rješenjem Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, kojim se određuje privremeni granični prelaz na lokaciji novog mosta u Gradišci za međunarodni promet putnika i roba.

Stari granični prelaz Gradiška zatvoren je za sva vozila zbog urušavanja pješačkog prelaza na nadvožnjaku međudržavnog mosta na Savi.

