UIO BiH: Carina na novom prelazu u Gradišci ostaje najkasnije do 19. avgusta

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prelaz u Gradišci, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. avgusta.

Iz Uprave navode da će se funkcionisanje carine na novoj, privremenoj lokaciji odvijati na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji, uz primjenu postojeće šifre, službenog petata i ostalih informatičkih aplikacija.

Ova odluka donesena je u skladu sa važećom zakonskom legislativom i rješenjem Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, kojim se određuje privremeni granični prelaz na lokaciji novog mosta u Gradišci za međunarodni promet putnika i roba.

Stari granični prelaz Gradiška zatvoren je za sva vozila zbog urušavanja pješačkog prelaza na nadvožnjaku međudržavnog mosta na Savi.