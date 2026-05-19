Odluka Ministarstva bezbjednosti BIH: Saobraćaj se preusmjerava na novi most u Gradišci

Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara donijelo je rješenje o preusmjeravanju saobraćaja na novi most u Gradišci.

Novi most će biti korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do kojeg je došlo noćas usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Dodaju da će javnost biti naknadno obavještena o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice.

"Ministarstvo bezbjednosti je još prošle godine donijelo rješenje o određivanju privremenog graničnog prelaza, ali je njegova primjena odgođena dok ne bude primljeno zvanično obavještenje Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH da su ispunjeni pravni i organizacioni uslovi za rad carinske službe na tom prelazu", navodi se u saopštenju.

Iz UIO BiH su danas obaviješteni da je rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prelaza Gradiška.