logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odluka Ministarstva bezbjednosti BIH: Saobraćaj se preusmjerava na novi most u Gradišci

Odluka Ministarstva bezbjednosti BIH: Saobraćaj se preusmjerava na novi most u Gradišci

Autor Dušan Volaš
0

Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara donijelo je rješenje o preusmjeravanju saobraćaja na novi most u Gradišci.

Saobraćaj se preusmjerava na novi most u Gradišci Izvor: Integral inženjering

Novi most će biti korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do kojeg je došlo noćas usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Dodaju da će javnost biti naknadno obavještena o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice.

"Ministarstvo bezbjednosti je još prošle godine donijelo rješenje o određivanju privremenog graničnog prelaza, ali je njegova primjena odgođena dok ne bude primljeno zvanično obavještenje Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH da su ispunjeni pravni i organizacioni uslovi za rad carinske službe na tom prelazu", navodi se u saopštenju.

Iz UIO BiH su danas obaviješteni da je rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prelaza Gradiška.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška most granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ