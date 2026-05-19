Krnjić ponovo blokirao usvajanje pravilnika, novi granični prelaz u Gradišci ne može biti otvoren

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Upravni odbor UIO BiH nije usvojio izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci nakon urušavanja mosta.

Krnjić glasao protiv, novi granični prelaz u Gradišci i dalje zatvoren

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, nakon što je protiv glasao Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.

Zbog izostanka konsenzusa i jednog glasa protiv nije omogućeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, dok je saobraćaj prema Hrvatskoj i ulazak u BiH potpuno obustavljen zbog zatvaranja starog prelaza nakon urušavanja dijela mosta.

Iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara BiH saopšteno je da je elektronska sjednica UO UIO sazvana jutros po nalogu predsjedavajućeg Srđana Amidžića zbog vanredne situacije izazvane obrušavanjem dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška i ugroženosti građana i imovine.

Krnjić je, prije glasanja o pravilniku, zatražio da se na dnevni red uvrste četiri tačke koje se odnose na usvajanje koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja za protekle tri godine.

Prije izjašnjavanja članovima Upravnog odbora dostavljeni su i zahtjevi privrednika, kao i dopis Spoljnotrgovinske komore BiH, u kojem se traži hitno stvaranje uslova za ponovno uspostavljanje saobraćaja prema Evropskoj uniji preko Gradiške.

Novi granični prelaz Gradiška – Novi Most izgrađen je i potpuno opremljen još u decembru prošle godine, kada je trebalo da bude svečano otvoren.

Međutim, do otvaranja nikada nije došlo jer je, kako se navodi, Krnjić već pet puta glasao protiv izmjena pravilnika o sistematizaciji koje su potrebne kako bi direktor UIO mogao izvršiti preraspodjelu carinskih i drugih službenika na novom prelazu.

