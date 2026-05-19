© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Bez dogovora o novom prelazu u Gradišci: Ministri iz reda Bošnjaka blokirali zaključak

Autor Vesna Kerkez
Bošnjaci u Savjetu ministara nisu dali podršku za prijevremeno otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška

Gradiška Izvor: Milorad Malešević/Srna

Hitna telefonska sjednica Savjeta ministara BiH završena je bez dogovora o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška – Novi most - Gornji Varoš, nakon što ministri iz reda Bošnjaka nisu podržali predloženi zaključak.

Sjednica je sazvana nakon jutrošnjeg urušavanja dijela mosta preko rijeke Save na graničnom prelazu Gradiška, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila, kao i za pješake.

Cilj zaključka bio je da se hitno omogući nesmetan protok ljudi i robe i spriječe velike gužve na alternativnim pravcima, otvaranjem novog graničnog prelaza.

Da je prijedlog predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto dobio potrebnu podršku, Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Ministarstvo bezbjednosti BiH bili bi zaduženi da sprovedu aktivnosti za otvaranje prelaza.

Međutim, za usvajanje zaključka nije bilo dovoljno glasova.

Problem sa funkcionisanjem novog graničnog prelaza ranije se pojavio i na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gdje je član UO Zijad Krnjić odbio da podrži izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, koje su neophodne za stavljanje prelaza u funkciju.

Krnjić je ranije naveo da će podržati pravilnik tek nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a, čemu se, kako je naveo, protive članovi iz Republike Srpske.

