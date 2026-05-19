Zaštita na radu u RS: Sa okruglog stola predloženo unapređenje zakonodavstva i pooštravanje kazni

Jačanje svijesti o značaju preventivnih mjera i usklađivanje podzakonskih akata ključni su preduslovi za unapređenje stanja u oblasti zaštite na radu u Republici Srpskoj, zaključeno je na današnjem okruglom stolu održanom u Vladi Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Skup, organizovan u okviru aktivnosti Savjeta za razvoj, okupio je predstavnike republičkih institucija, socijalne partnere, ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu i druge zainteresovane strane kako bi analizirali trenutno stanje i definisali buduće izazove u ovoj oblasti, saopšteno je iz Vlade RS.

Učesnici su kroz otvorenu diskusiju analizirali aktuelna zakonska rješenja i predložili konkretne načine za poboljšanje bezbjednosti zaposlenih. Kao posebno osjetljive teme izdvojile su se problematika rada u građevinarstvu, potreba za kvalitetnijom izradom akata o procjeni rizika, kao i nedostatak stručnog kadra.

Takođe, razmatrane su izmjene podzakonskih akata, kao i mogućnost pooštravanja kaznene politike za prekršaje u ovoj oblasti. Uz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, učesnici su naglasili da je podizanje svijesti kod poslodavaca i radnika o važnosti preventivnih mjera prioritet koji će u narednom periodu biti u fokusu rada nadležnih institucija.

Crni rekord u građevinarstvu

Prema zvaničnim statističkim podacima koji su dostavljeni Mondo portalu, sektor građevinarstva u 2025. godini zabilježio je 28 teških povreda na radu, što je najveći broj u proteklih pet godina. Ukupan broj teških povreda na radu u svim djelatnostima prošle godine iznosio je 88.

Kada su u pitanju smrtne povrede, prošle godine je na radnom mjestu u Republici Srpskoj život izgubilo 11 radnika, što je blagi porast u odnosu na 2024. i 2023. godinu kada je stradalo po 10 radnika.

Najrizičnije djelatnosti ostaju iste. Pored građevinarstva, gdje su prošle godine poginula tri radnika, crnu statistiku predvodi šumarstvo i drvna industrija sa četiri smrtna slučaja u 2025. godini.

Pravilnik iz 1968. godine

Stručnjaci iz oblasti zaštite i zdravlja na radu tvrde da se kod nas, nažalost, još uvijek koristi Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu iz 1968. godine.

Ističu da struka već dugo predlaže uvođenje koordinatora zaštite na radu u građevinarstvu.

"Jedan bi bio zadužen za projekte, a drugi za izvođenje radova. Na taj način inženjer bi bio prisutan u građevinarstvu i pratio projekat od početka do kraja. Trenutno stanje je takvo da licencirane kompanije imaju ugovore sa 10-15 građevinskih firmi koje ne mogu kvalitetno kontrolisati", izjavili su ranije stručnjaci za naš portal.

U tabeli u nastavku prikazani su podaci o težim i smrtnim povredama na radu u proteklih pet godina, po djelatnostima.