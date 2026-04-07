Krivična prijava zbog pogibije radnika: Vlasnik preduzeća iz Prijedora pod istragom tužilaštva

Prijedorčanin A.J. osumnjičen je da se kao vlasnik preduzeća u tom gradu, prilikom izvođenja radova na izgradnji poslovno-stambenog objekta, nije pridržavao propisa o zaštiti na radu, što je za posljedicu imalo teško povređivanje i smrt radnika D.J.

Policijska uprava Prijedor juče je Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu podnijela izvještaj protiv A.J. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela nepreduzimanje mjera zaštite na radu, povreda osnovnih prava radnika i povreda prava iz socijalnog osiguranja.

U Prijedoru je 17. februara muškarac iz ovog grada D.J. povrijeđen na gradilištu u naselju Urije nakon čega je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je usljed zadobijenih teških povreda preminuo.

Republički inspektor rada je nakon toga izvršio kontrolu i konstatovao da rad na visini nije bio obezbijeđen u skladu sa propisima, te zabranio korištenje građevinske skele do otklanjanja nepravilnosti.

Crni rekord u građevinarstvu

Prema zvaničnim statističkim podacima koji su dostavljeni Mondo portalu, sektor građevinarstva u 2025. godini zabilježio je 28 teških povreda na radu, što je najveći broj u proteklih pet godina. Ukupan broj teških povreda na radu u svim djelatnostima prošle godine iznosio je 88.

Kada su u pitanju smrtne povrede, prošle godine je na radnom mjestu u Republici Srpskoj život izgubilo 11 radnika, što je blagi porast u odnosu na 2024. i 2023. godinu kada je stradalo po 10 radnika.