Papa Lav XIV u Španiji: Evropsko ujedinjenje ne treba da bude vojni pakt

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV pozvao je iz Madrida na unapređenje evropskog ujedinjenja, ističući da ono ne treba biti oružano suprotstavljanje silama.

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Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV pozvao je na unapređenje procesa evropskog ujedinjenja, ističući da ono ne treba da bude oružano suprotstavljanje drugim silama, već dar cijelom čovječanstvu.

"Takođe pozivam na unapređenje procesa evropskog ujedinjenja, ne kao vojnog pakta u suprotstavljanju drugim silama, već kao dara cijelom ljudskom rodu", rekao je papa tokom govora u Kraljevskoj palati u Madridu.

Prema njegovim riječima, bezbjednost se često pogrešno povezuje sa oružjem i zidovima, dok se u stvarnosti gradi sposobnošću da se ide zajedno sa drugima.

Kao primjer, naveo je istoriju Iberijskog poluostrva, gdje su periodi sukoba bili ispunjeni nastojanjima da se stvori prostor za dijalog između hrišćana, Jevreja i muslimana.

Papa boravi u zvaničnoj posjeti Španiji, tokom koje će posjetiti Madrid, Barselonu i Kanarska Ostrva.