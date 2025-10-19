logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Papa proglasio sedam novih svetaca

Papa proglasio sedam novih svetaca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Zvona su se oglasila danas nad Trgom Svetog Petra pošto je papa Lav Četrnaesti proglasio sedam novih svetaca, uključujući prvog iz Papue Nove Gvineje, nadbiskupa ubijenog u jermenskom genocidu i venecuelanskog "ljekara za siromašne".

Papa proglasio sedam novih svetaca Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Kanonizovane su i tri monahinje koje su posvetile svoje živote siromašnima i bolesnima, kao i bivši satanistički sveštenik Bartolo Longo, prenio je AFP.

Longo, italijanski advokat rođen 1841. godine, kasnije se vratio katoličkoj vjeri i osnovao Papsko svetilište Blažene Djevice Ružice u Pompeji.

Ogromni portreti sedam novih svetaca prikazani su na prozorima iznad trga dok je kardinal Marčelo Semeraro čitao naglas opise njihovih života uz aplauz publike.

Papa je potom pročitao dekret kojim su oni zvanično proglašeni svecima.

Ovo je bio drugi obred kanonizacije za papu Lava otkad je 8. maja postao poglavar Katoličke crkve.

Kanonizacija je posljednji korak ka svetosti u Katoličkoj crkvi, nakon beatifikacije.

Oni koji su danas proglašeni svetima su Peter To Rot, laik katiheta iz Papue Nove Gvineje, ubijen tokom japanske okupacije u Drugom svjetskom ratu, jermenski biskup Ignacio Čukralah Malojan, koga su ubile turske snage 1915. godine, i laik iz Venecuele Hose Gregorio Ernandez Sisneros, koji je umro 1919. godine, a koga je pokojni papa Franjo nazvao "ljekarom bliskim najslabijima". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

papa Papa Lav 14 sveci

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ