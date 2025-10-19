Papa proglasio sedam novih svetaca

Zvona su se oglasila danas nad Trgom Svetog Petra pošto je papa Lav Četrnaesti proglasio sedam novih svetaca, uključujući prvog iz Papue Nove Gvineje, nadbiskupa ubijenog u jermenskom genocidu i venecuelanskog "ljekara za siromašne".

Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Kanonizovane su i tri monahinje koje su posvetile svoje živote siromašnima i bolesnima, kao i bivši satanistički sveštenik Bartolo Longo, prenio je AFP.

Longo, italijanski advokat rođen 1841. godine, kasnije se vratio katoličkoj vjeri i osnovao Papsko svetilište Blažene Djevice Ružice u Pompeji.

Ogromni portreti sedam novih svetaca prikazani su na prozorima iznad trga dok je kardinal Marčelo Semeraro čitao naglas opise njihovih života uz aplauz publike.

Papa je potom pročitao dekret kojim su oni zvanično proglašeni svecima.

Ovo je bio drugi obred kanonizacije za papu Lava otkad je 8. maja postao poglavar Katoličke crkve.

Kanonizacija je posljednji korak ka svetosti u Katoličkoj crkvi, nakon beatifikacije.

Oni koji su danas proglašeni svetima su Peter To Rot, laik katiheta iz Papue Nove Gvineje, ubijen tokom japanske okupacije u Drugom svjetskom ratu, jermenski biskup Ignacio Čukralah Malojan, koga su ubile turske snage 1915. godine, i laik iz Venecuele Hose Gregorio Ernandez Sisneros, koji je umro 1919. godine, a koga je pokojni papa Franjo nazvao "ljekarom bliskim najslabijima".

(Srna)