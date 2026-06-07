Ona može da uništi svjetsku elitu: Bila je sa Epstajnom, pilotirala "Lolita ekspresom", a sada krije tajnu vijeka

Malo poznata bivša manekenka i djevojka Džefrija Epstina, Nađa Marcinko, mogla bi da posjeduje ključne informacije za pozivanje na odgovornost moćnika pomenutih u sudskim dokumentima, tvrdi advokat žrtava Spenser Kuvin.

Izvor: Department of Justice/SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Marcinko je upoznala Epstina sa samo 18 godina, a ubrzo je postala njegova djevojka i kopilot zloglasnog aviona "Lolita Ekspres". Uz Gislejn Maksvel, koja služi kaznu od 20 godina, važila je za najbližu Epstinovu saradnicu tokom sedam godina. Ipak, u kontroverznom sporazumu iz 2008. godine, Marcinko je navedena kao "potencijalni saučesnik", ali joj je tada odobren imunitet od krivičnog gonjenja. Iste godine, zatvorska evidencija pokazuje da je Epstajna u zatvoru posjetila čak 67 puta.

Njeni advokati tvrde da je i sama bila Epstajnova žrtva i nikada nije zvanično optužena. Međutim, preživjele žrtve i advokat Kuvin smatraju da se ona vremenom transformisala iz žrtve u voljnog pomagača.

"Na ličnom, seksualnom i poslovnom nivou postala je veoma bliska Epstinu. Mislim da je pokušavala da iskoristi sve pogodnosti koje joj je taj sistem pružao", izjavio je Kuvin za "San".

Policijski izveštaji i svedočenja sugerišu da je Marcinko aktivno pomagala u vrbovanju mladih žena. U jednom mejlu iz 2006. godine napisala je Epstinu: "Pokušaću da pronađem djevojke kad god budemo u Njujorku".

Takođe, u sudskim dokumentima stoji svjedočenje anonimne petnaestogodišnje djevojčice koja tvrdi da je bila prisiljena na seksualne odnose sa Epstinom i Nađom u njegovoj kući. Isti dokumenti opisuju Marcinko kao Epstinovu "seksualnu robinju" koja je učestvovala u zlostavljanju maloletnica sa njim.

Dok je Epstin služio 13 mjeseci zatvora, finansirao je Nađinu školu letenja sa desetinama hiljada dolara. Od 2012. godine, ona je upravljala avionom kojim su žrtve prevožene do privatnog ostrva, za koje istražitelji navode da je korišćeno za trgovinu ljudima.

Vidi opis Ona može da uništi svjetsku elitu: Bila je sa Epstajnom, pilotirala "Lolita ekspresom", a sada krije tajnu vijeka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: guyen Van Hai-Barbier Jean Pierre/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Department of Justice Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nakon njegove smrti u zatvoru 2019. godine, Marcinko se povukla iz javnosti. Istražiteljima je ispričala da je Epstina upoznala preko francuskog modnog agenta Žan-Luk Brunela, koji joj je sredio američku vizu. Tvrdila je da je Epstin manipulisao njenim imigracionim statusom, prijetio joj deportacijom, kao i da ju je fizički zlostavljao, davio i gurnuo niz stepenice.

Ipak, advokat Kuvin ističe da njen imunitet u sporazumu dokazuje sumnje istražitelja: