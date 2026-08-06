Vučić dočekuje Zelenskog: Predsjednik Ukrajine prvi put dolazi u Srbiju

Vučić dočekuje Zelenskog u Beogradu u subotu 8. avgusta.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia/Kurir/Ilija Ilić

Služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije saopštila je danas da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiti predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u subotu 8. avgusta u Beogradu. Ovo će biti prva zvanična posjeta ukrajinskog predsjednika Srbiji.

Prethodno su se Vučić i Zelenski sastali u Kijevu na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina". Ovo će biti njihov drugi susret za kratko vrijeme.

"Dolazi nam u prvu bilateralnu posjetu. Dosad smo imali 5,6 susreta.

Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I vjerujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih.

Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog", rekao je Vučić o posjeti Zelenskog tokom svečanog dočeka pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji.

(Mondo.rs)