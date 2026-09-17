Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić: Sudu prikazani snimci napada i preslušane brutalne prijetnje

Pred Kantonalnim sudom u Mostaru nastavljen je glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić. Na ročištu su prikazani videosnimci napada i bjekstva žrtve, te preslušani audio-zapisi u kojima optuženi otvoreno prijeti ubistvom.

Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Pred Kantonalnimsudom u Mostaru nastavljen je glavni pretres u krivičnom postupku protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljenog nabavljanja i držanja oružja, kao i produženog krivičnog djela ugrožavanja bezbjednosti.

Na ročištu su pregledani audio i videosnimci koje je kao dokaze predložilo Tužilaštvo. Među njima su bili razgovori majke optuženog sa Aldinom Jahić, telefonska komunikacija između žrtve i optuženog, kao i snimci nadzornih kamera iz fitnes-centra i ugostiteljskog objekta u kojem je, prema navodima optužnice, počinjeno ubistvo.

Snimci razgovora i direktne prijetnje

Tokom razgovora sa Kalajdžićevom majkom, Aldina Jahić je objašnjavala razloge prekida veze, navodeći da ju je optuženi neprestano zvao dok je boravila u Gruziji, upućivao joj teške riječi, te da je saznala da je slične postupke ponavljao i prema bivšoj djevojci. Majka optuženog je tvrdila da za to nema dokaza, a kada se u razgovor uključio i sam Kalajdžić, Jahićeva mu je poručila da više ne želi biti s njim. Majka optuženog je tada konstatovala da se on „previše zaljubio” i savjetovala im razlaz, dodajući da Jahićeva nema razloga za strah dok su ona i suprug živi.

Nakon toga u sudnici su preslušana još dva telefonska razgovora između optuženog i žrtve. Dok je prvi bio teže razumljiv zbog lošijeg kvaliteta zvuka, na drugom se jasno čula direktna prijetnja optuženog: "Kunem ti se, ubiću te. Nećeš preživjeti. Je*aću ti mrtvu majku", prenosi portal "Bljesak".

Nadzorne kamere zabilježile napad i trenutke prije zločina

Uslijedio je pregled video-materijala. Na snimku iz mostarskog fitnes-centra, gdje je Jahićeva trenirala, iz dva ugla je zabilježen trenutak kada joj nakon treninga prilazi Kalajdžić. Vidi se fizički nasrtaj i predmet za koji Tužilaštvo tvrdi da je pištolj, nakon čega djevojka počinje da bježi.

Pregledani su i snimci prilaza hotelu i restoranu gdje se naknadno dogodio zločin, na kojima se vidi muškarac u crnoj odjeći kako prilazi objektu. Unutrašnje kamere ugostiteljskog objekta zabilježile su Aldinu Jahić kako užurbano ulazi u tamnoj sportskoj odjeći, sjeda za sto, telefonira, a potom odlazi prema toaletu. Ubrzo potom u prostor ulazi muškarac, za kojeg Tužilaštvo tvrdi da je Kalajdžić, i takođe se upućuje ka toaletu. Na snimku je uočljivo prisustvo drugih gostiju i djece, koji u jednom trenutku ustaju, gledaju prema toaletu i počinju da napuštaju lokal.

Nakon izvođenja materijalnih dokaza obje strane, odbrana je predložila saslušanje jednog svjedoka u nastavku postupka, čime je Tužilaštvo zvanično završilo izvođenje svojih dokaza.

Hronologija sudskog postupka

Suđenje Kalajdžiću počelo je u maju ove godine, kada se izjasnio da nije kriv, dok je glavni pretres otvoren početkom jula. Tokom dosadašnjeg toka postupka saslušan je otac ubijene djevojke, bivša djevojka optuženog koja je govorila o ranijim prijetnjama, kao i osobe iz Aldininog okruženja koje su potvrdile da je prikupljala dokaze i bilježila prijetnje kako bi ih prijavila.

Svjedočili su i njen trener, očevici iz blizine mjesta događaja — uključujući trojicu taksista koji su čuli vriske i pozive u pomoć — te stanodavka kojoj se žrtva povjeravala o uhođenju i prijetnjama. Iskaz je dao i svjedok koji je potvrdio da je bio prisutan kada je Kalajdžić preuzeo pištolj, kao i policijski službenici koji su učestvovali u njegovom hapšenju. U dosadašnjem toku suđenja izneseni su i nalazi obducenta o smrtonosnoj povredi vatrenim oružjem, dok su vještaci psihijatrijske i psihološke struke obrazložili nalaze o psihičkom stanju i uračunljivosti optuženog u trenutku izvršenja krivičnog djela.