"Bićeš moja i ničija": Anis Kalajdžić optužen za svirepo ubistvo bivše djevojke Aldine Jahić

Anis Kalajdžić optužen je za teško ubistvo bivše djevojke Aldine Jahić i prijetnje drugoj djevojci.

Anis Kalajdžić (34) iz Mostara optužen je za teško ubistvo bivše djevojke Aldine Jahić (32) iz Kalesije i neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja, a tereti se i da je prijetio bivšoj devojci N. M.

Kantonalni sud u Mostaru potvrdio je optužnicu protiv Kalajdžića, koji se tereti za teško ubistvo ženske osobe i neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja.

Naime, optuženom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 22. 9. 2024. godine pa do 30. 1. 2025. godine u više navrata bivšoj devojci N. M. upućivao pretnje smrću.

Prijetnje i maltretiranje djevojke

"Nadalje, u periodu od oktobra 2025. godine pa do polovine novembra 2025. godine, u više navrata bivšoj djevojci, oštećenoj A. J., pretio je da će je ubiti, vrijeđajući je pogrdnim imenima, dolazeći pred njen stan, vičući i lupajući na vrata, te silom ulazeći u stan, gurajući je prema zidu, stiskajući je u predjelu lica, preteći da će je ubiti, te ju je jednom prilikom presreo kod autobuske stanice u Ulici Trg Petra Krndelja u Mostaru i ponovo joj pretio da će je ubiti "i nju i sebe", pa je ona u strahu utrčala u fitnes centar i pozvala prijateljicu da automobilom dođe po nju", navodi se u optužnici.

"Bićeš moja i ničija"

Ponovo je dana 15. 11. 2025. godine putem aplikacije "Viber" poslao poruku da će biti samo njegova i ničija i da će je u suprotnom ubiti i nju i sebe, kao i da ima pištolj, pa je dana 16. 11. 2025. godine oko 18 sati, na autobuskoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj koji je kod sebe neovlašćeno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu A. J., koja je tu trenirala.

Kako piše u optužnici, prišao joj je i više puta je udarao u predjelu glave i grudi, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

Bježala i dozivala pomoć, ubica bio uporan

Dalje se navodi da je u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost.

"Građanima prolaznicima preplašeno je govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vrijeme optuženi je došao i oštećenu pronašao u toaletu, dok je ona ponovo pokušavala pozvati pomoć, pa joj je prišao i pucajući iz pištolja u pravcu njene slijepoočnice zadao joj smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mjesta", navodi se u optužnici.

Anis Kalajdžić (34) iz Mostara optužen je za teško ubistvo bivše devojke Aldine Jahić (32) iz Kalesije

Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati ispitivanjem većeg broja svjedoka i vještaka, te prilaganjem velikog broja materijalnih dokaza.

Prva optužnica za "Teško ubistvo ženske osobe"

Optuženi Anis Kalajdžić nalazi se u pritvoru, koji mu je produžen rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru.

U konkretnom slučaju navedena optužnica predstavlja prvi slučaj podizanja i potvrđivanja optužnice za krivično delo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz člana 166. a) stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

