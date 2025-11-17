Nakon ubistva Aldine Jakić: U Mostaru sutra mirna protestna šetnja

Inicijativa građanki i građana Mostara organizuje mirnu protestnu u šetnju u utorak, 18. novembra, sa početkom u 12:05 sati na Španskom trgu, s ciljem skretanja pažnje javnosti na problem femicida i nasilja nad ženama.

Izvor: Shutterstock

Kako navode organizatori, šetnja je odgovor na nedavno počinjeno ubistvo Aldine Jahić u Mostaru i poruka da femicid ne smije ostati nekažnjen.

„Ovo je i opomena da na nasilje ne zatvaramo oči“, ističu organizatori.

Mirna protestna šetnja zamišljena je kao javni iskaz podrške žrtvama nasilja i apel društvu na veće uključivanje u prevenciju i osudu ovakvih djela.