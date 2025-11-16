Ubistvo u Mostaru: Žena tražila pomoć u kafiću, napadač je sustigao i upucao

Večeras oko 18 časova u Mostaru dogodilo se ubistvo ženske osobe na Trgu Ivana Krndelja, potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Izvor: MUP KS

"Prijavu smo zaprimili u 18 sati. Ubistvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja. Obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, na licu mjesta se obavlja uviđaj", rekla je Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK.

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", žrtva je pokušala da pobjegne od napadača sa Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć. Navodno je uspjela da pozove policiju, ali je napadač sustigao i usmrtio hicem iz pištolja.

Policija je brzom intervencijom stigla na lice mjesta i uhapsila muškarca, nezvanično saznaje sarajevski portal.

Federalni mediji javljaju da je ubijena djevojka iz Kalesije.

Uviđaj je u toku, a nadležni bi trebalo da sutra saopštite više informacija o motivu i okolnostima ove tragedije.