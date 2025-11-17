logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveni detalji prijetnji: Tužilaštvo HNK traži pritvor za Anisa Kalajdžića zbog brutalnog ubistva Aldine Jahić

Otkriveni detalji prijetnji: Tužilaštvo HNK traži pritvor za Anisa Kalajdžića zbog brutalnog ubistva Aldine Jahić

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Brutalnom ubistvu Aldine Jahić (32) u Mostaru prethodile su prijetnje njenog bivšeg momka Anisa Kalajdžića (33), potvrđeno je iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Otkriveni detalji prijetnji: Tužilaštvo HNK traži pritvor za Anisa Kalajdžića zbog brutalnog ubistva Aldine Jahić Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Jahićeva, koja je iz Kalesije, ubijena je oko 18.00 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, a uviđaj je završen oko 23.00 časa.

Dežurni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Pranjić izjavila je Srni da će nakon što dobije izvještaj od policije zatražiti pritvor za osumnjičenog.

"Ubistvu su prethodile prijetnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka. Nažalost, nije ga prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći da će se to na tim prijetnjama i završiti", rekla je Pranjićeva.

Kada je juče krenula na fitnes, kaže Pranjićeva, dočekao ju je i potegao pištolj.

"Trčala je do hotela pokušavajući da se spasi, ali tu je ušao i ubio je", rekla je Pranjićeva.

Ona nije mogla da komentariše navode o tome da je napadač pokušao da izvrši samoubistvo, jer, kako je rekla, za to nema dokaze.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić rekla je da je policija za nekoliko minuta nakon ubistva uhapsila osumnjičenog.

Osumnjičeni Anis Kalajdžić je fudbalski sudija i sin poznatog mostarskog fudbalera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mostar ubistvo femicid

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ