MUP HNK o ubistvu Aldine Jahić: Osumnjičeni nije imao dozvolu za oružje, slučaj se može okarakterisati kao femicid

U Mostaru je danas održana konferencija za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona povodom ubistva Aldine Jahić, koje se dogodilo sinoć.

Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić potvrdio je da se tragični događaj desio juče u 17.55 časova. Žrtva je prije ubistva pozvala policiju i rekla da se nalazi u ugostiteljskom objektu i da za njom trči bivši momak koji je imao pištolj.

"Policija je došla, ali događaj je bio završen. Osumnjičeni je sredstvima vezivanja stavljen pod kontrolu", naveo je Marić.

Na pres-konferenciji je skrenuta pažnja na dezinformacije, a Marić je kategorično demantovao tvrdnje da je osumnjičeni Anis Kalajdžić imao dozvolu za oružje.

"Okrivljeni ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev za dobijanje istog. Oružje kojim je djelo počinjeno nije njegovo, odnosno nije pribavljeno na zakonit način", naglasio je ministar, prenose mediji.

Iz MUP-a su potvrdili da žrtva nije imala zvaničnih prijava za prijetnje, ali je naglašeno da protiv Kalajdžića postoji ranija prijava za ugrožavanje bezbjednosti koju je podnijela druga ženska osoba. Policija je protiv Kalajdžića podnijela izvještaj, a Opštinski sud u Mostaru potvrdio je optužnicu po toj ranijoj prijavi.

Ministar Marić je izrazio saučešće porodici i istakao da bi ovo mogao biti prvi događaj koji bi, nakon izmjena zakona, mogao biti okarakterisan kao femicid.