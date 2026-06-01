Radoslav Dragijević oslobođen optužbe u slučaju Danke Ilić: Viši sud u Negotinu donio rješenje

Viši sud u Negotinu donio je odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslava Dragijevića (75) iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru, gdje čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

"Viši sud u Negotinu, odnosno vijeće višeg suda, donijelo je rješenje da nema mjesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen. Odluku šaljemo na dvije adrese, zaječarsko Više tužilaštvo i advokatu Dragijević", saznaju mediji od nadležnih.

S obzirom na to da je stariji Dragijević oslobođen, advokat Radoslava se neće žaliti, ali pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu ima Više javno tužilaštvo u Zaječaru i to tri dana od momenta prijema rešenja.

"Obzirom da je Apelacioni sud vratio optužnicu protiv Dragijevića, gotovo sigurno bi odbilo i žalbu Višeg zaječarskog tužilaštva", nezvanično se saznaje.

Podsjetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine sa napuštenog imanja svoje majke. Kobnog dana Ivana Ilić je iz Bora dovela svoju djecu na svoje staro imanje u Banjskom Polju. Kako smatra VJT u Zaječaru, Danka je u jednom trenutku majčine nepažnje izašla iz dvorišta na glavni put gdje su je Dejan Dragijević i Srđan Janković udarili kolima, potom su je unijeli u auto, zadavili i tijelo bacili na deponiju.

Tijelo nikada nije nađeno, a tužilaštvo smatra da je ono premješteno dva dana kasnije, u čemu je okrivljenima pomagao Radoslav Dragijević. Međutim, sud je sada odbacio ove optužbe protiv njega.

