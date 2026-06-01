Odbornici 10. juna o besplatnim placevima, stipendijama i novom vrtiću

Skupština grada Banjaluka na redovnoj sjednici 10. juna razmatraće više od 50 tačaka dnevnog reda, među kojima su odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu besplatnih placeva, visina stipendija, kao i obezbjeđivanje novog prostora za vrtić u naselju Starčevica.

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac izjavila je da se na dnevnom redu nalaze odluke važne za redovno funkcionisanje grada, uključujući dodjelu prostora pod posebnim uslovima udruženjima i sportskim organizacijama.

"Posebno je značajno što će odbornici razmatrati tačku koja se odnosi na raspisivanje javnog poziva za besplatne placeve", rekla je Savić-Banjac.

Pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o visini učeničkih i studentskih stipendija, kao i tačka koja se odnosi na proširenje kapaciteta predškolskog vaspitanja.

Kako je pojasnila Savić-Banjac, gradski prostor u naselju Starčevica planiran je za potrebe vrtića, te će biti zatraženo njegovo dodjeljivanje Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

"Nadležni su već obišli lokaciju, a nakon sanacije prostora biće obezbijeđena nova mjesta za smještaj djece u vrtiće", navela je ona.

Potpredsjednik Skupštine grada Saša Čudić rekao je da je za sjednicu predloženo ukupno 54 tačke dnevnog reda, dok će se o dvije naknadno predložene tačke odbornici izjasniti na samom zasjedanju.

Redovna deveta sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana 10. juna.

