Završena sjednica: Usvojene odluke o placevima, garaži i obnovi dječijih igrališta u Banjaluci, odbijen kredit za Park

Skupština grada Banjaluka usvojila je odluku o dodjeli besplatnih placeva mladim bračnim parovima, kao i odluke koje se odnose na izgradnju prve javne garaže u gradu i obnovu svih dječijih igrališta.

Izvor: Grad Banja Luka

Nije usvojen Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju od 1,6 miliona KM za rekonstrukciju Parka Petar Kočić, saopšteno je iz Gradske uprave Banjaluka.

Skupština je imenovala Mladena Matovića za direktora Banskog dvora.

Prihvaćen je prijedlog zaključka za eksproprijaciju zemljišta za most u Docu, kao i za kupovinu zemljišta za potrebe rekonstrukcije saobraćajnice u Ulici Petra Velikog u naselju Česma.

Odbornici su prihvatili odluku o donošenju regulacionih planova "Centar-Jug", stambenog naselja Lazarevo, "Paprikovac-Petrićevac", "Lazarevo četiri", stambenog naselja Borik.

Ovim je okončana osma redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka.