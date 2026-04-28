Eko toplane upozoravaju: Odgađanje odluka ugrožava stabilnost sistema grijanja u Banjaluci

Pred predstojeću sjednicu Skupštine grada, preduzeće Eko toplane Banjaluka izrazilo je ozbiljno razočaranje zbog, kako navode, izostanka konkretnih odluka nadležnih institucija o pitanjima ključnim za stabilnost sistema daljinskog grijanja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz ovog preduzeća saopšteno je da, uprkos višestrukim inicijativama i zahtjevima upućenim nadležnim organima, do danas nije obezbijeđen adekvatan odgovor kada je riječ o usklađivanju cijene grijanja, nastavku investicionih aktivnosti i realizaciji projekata od strateškog značaja za dugoročnu održivost sistema.

Kako navode, dodatni problem predstavlja kontinuiran rast troškova proizvodnje toplotne energije, posebno u segmentima koji imaju dominantan uticaj na formiranje cijene grijanja, što dodatno opterećuje poslovanje preduzeća i povećava rizike po stabilnost sistema.

Iz Eko toplana ističu da su tokom cijele grijne sezone obezbijedili uredno i kontinuirano snabdijevanje korisnika, uprkos otežanim okolnostima, naglašavajući da su topli i sigurni domovi građana bili njihov apsolutni prioritet.

"Zbog toga je neophodno da se pitanja od značaja za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja razmatraju pravovremeno i odgovorno", poručili su iz ovog preduzeća.

Dodaju da očekuju da će nadležni organi već na narednim zasjedanjima pokazati odgovornost i omogućiti razmatranje pitanja važnih za sistem grijanja.

"Svako dalje odgađanje donošenja odluka povećava rizike po stabilnost sistema, što smatramo neprihvatljivim", naveli su iz Eko toplana.

Iz ovog preduzeća poručuju da ostaju otvoreni za dijalog i pronalaženje rješenja u interesu građana Banjaluke.