ČITAOCI REPORTERI

"Eko toplane" povećale zahtjev za poskupljenje na 52 odsto: Traže i isplatu subvencija 2

"Eko toplane" povećale zahtjev za poskupljenje na 52 odsto: Traže i isplatu subvencija

Autor Haris Krhalić
Dok Skupština grada Banjaluka mjesecima unazad ignoriše zahtjeve banjalučke „Eko Toplane“ za povećanjem cijene grijanja, zahtjevi iz ovog preduzeća rastu svakodnevno.

Eko toplane Banjaluka traže poskupljenje grijanja od 52 odsto Izvor: Eko toplana

Tako je uprava preduzeća prošle sedmice donijela odluku o povećanju cijena za čak 52 odsto i proslijedila je skupštini na davanje saglasnosti. Podsjećamo, prethodno su u januaru tražili veću cijenu grijanja od 34 odsto, pise Capital.

Takođe, traže isplatu subvencija za ovu i prošle dvije godine, kreditni aranžman sa EBRD-om te obezbjeđenje redovnih sredstava za održavanje mreže u visini njene amortizacije.

Tvrde da su od 2018. do ove godine troškovi poslovanja porasli za 86 odsto, a da je cijena toplotne energije korigovana za 22 odsto.

„Upravni odbor „Eko toplana“ poziva na hitno postupanje po navedenom zahtjevu jer bez konkretnih mjera, koje nisu u nadležnosti uprave preduzeća, postoji realna opasnost po opstanak preduzeća i dalji nastavak proizvodnje i distribucije toplotne energije korisnicima“, navodi se u njihovom dopisu gradonačelniku, Skupštini grada i odbornicima.

Dodaju i da su od 2018. godine „Šume Srpske“ povećale svoje cijene za 65 odsto, električna energija je poskupjela za čak 192 odsto, a troškovi tekućeg i investicionog održavanja za 267 odsto.

Na sve to, troškovi bruto plata porasli su za 134 odsto.

„Bez realnog usklađivanja prihoda sa rastom troškova poslovanja nije moguće obezbijediti dugoročnu pouzdanost sistema niti očekivati povećanje broja potrošača“, navode iz „Eko toplana“.

Podsjećamo, oko 20.000 korisnika u Banjaluci svoje prostorije zagrijava preko daljinskog grijanja.

Preduzeće je uspostavljeno po modelu javnog-privatnog partnerstva između Grada Banjaluka i kompanije „IEE“, s ciljem prelaska na novi izvor energije, drvnu sječku.

Igra sa građanima

Grijanje je sve skuplje ( cijele godine se plaća), a izdvajanja iz gradskog budžeta za ovu namjenu sve izdašnija, a “Eko Toplane” bilježe rapidan pad dobiti. “Eko Toplane” su 2019. imale dobit veću od million KM, ali je ona na kraju 2022. spala na svega 127 763 KM. Dakle, da nije bilo miliona koje su upumpali građani Banjaluke kroz budžet, “Eko Toplane” bi godinu završile u debelom minusu i tako nastavile “slavnu” tradiciju stare toplane. Istovremeno, dobit većinskog vlasnika “Eko Toplana”, privatnog preduzeća “IEE Technology” je porasla 58 puta. Prema podacima APIF-a, “IEE Technology” je 2019. imala skromnih 12 937 KM dobiti, da bi poslovnu 2022. završila u plusu od 761 848 KM. OBJAVITE UGOVOR GRADA BANJALUKA I FIRME IEE Technology! Ne igrajte se sa građanima.

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

