"Eko toplane" povećale zahtjev za poskupljenje na 52 odsto: Traže i isplatu subvencija

Dok Skupština grada Banjaluka mjesecima unazad ignoriše zahtjeve banjalučke „Eko Toplane“ za povećanjem cijene grijanja, zahtjevi iz ovog preduzeća rastu svakodnevno.

Izvor: Eko toplana

Tako je uprava preduzeća prošle sedmice donijela odluku o povećanju cijena za čak 52 odsto i proslijedila je skupštini na davanje saglasnosti. Podsjećamo, prethodno su u januaru tražili veću cijenu grijanja od 34 odsto, pise Capital.

Takođe, traže isplatu subvencija za ovu i prošle dvije godine, kreditni aranžman sa EBRD-om te obezbjeđenje redovnih sredstava za održavanje mreže u visini njene amortizacije.

Tvrde da su od 2018. do ove godine troškovi poslovanja porasli za 86 odsto, a da je cijena toplotne energije korigovana za 22 odsto.

„Upravni odbor „Eko toplana“ poziva na hitno postupanje po navedenom zahtjevu jer bez konkretnih mjera, koje nisu u nadležnosti uprave preduzeća, postoji realna opasnost po opstanak preduzeća i dalji nastavak proizvodnje i distribucije toplotne energije korisnicima“, navodi se u njihovom dopisu gradonačelniku, Skupštini grada i odbornicima.

Dodaju i da su od 2018. godine „Šume Srpske“ povećale svoje cijene za 65 odsto, električna energija je poskupjela za čak 192 odsto, a troškovi tekućeg i investicionog održavanja za 267 odsto.

Na sve to, troškovi bruto plata porasli su za 134 odsto.

„Bez realnog usklađivanja prihoda sa rastom troškova poslovanja nije moguće obezbijediti dugoročnu pouzdanost sistema niti očekivati povećanje broja potrošača“, navode iz „Eko toplana“.

Podsjećamo, oko 20.000 korisnika u Banjaluci svoje prostorije zagrijava preko daljinskog grijanja.

Preduzeće je uspostavljeno po modelu javnog-privatnog partnerstva između Grada Banjaluka i kompanije „IEE“, s ciljem prelaska na novi izvor energije, drvnu sječku.