Veći dio Banjaluke bez grijanja od petka do nedjelje

Izgradnja novog kružnog toka na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića u Banjaluci uslovila je hitne radove na sistemu daljinskog grijanja.

Izvor: Eko toplana

Zbog sanacije dijela magistralnog vrelovoda, značajan broj potrošača u nekoliko gradskih naselja privremeno će ostati bez isporuke toplotne energije tokom predstojećeg vikenda.

Radove izvode „Eko toplane“ Banjaluka u koordinaciji sa Gradskom upravom, prilagođavajući dinamiku radova infrastrukturnom projektu kružnog toka. Riječ je o rekonstrukciji dijela magistralnog vrelovoda „Vrbas DN 500“ u dužini od 60 metara, na jednoj od ključnih tačaka sistema.

Radovi su započeli u ponedjeljak, 16. marta, a planirano je da budu završeni do subote, 21. marta, nakon čega će uslijediti ponovno punjenje toplovodnog sistema.

"Da bi zahvat bio izveden bezbjedno i kvalitetno, planirana je privremena obustava isporuke toplotne energije od petka, 20. marta, u jutarnjim časovima do nedjelje, 22. marta, u jutarnjim časovima. Bez grijanja će u tom periodu biti korisnici u dijelu Starčevice, na lijevoj obali Vrbasa kod Venecija mosta, u Filipović polju, Obilićevu i dijelu Kočićevog vijenca", saopšteno je iz Eko toplana.

Iz „Eko toplana“ ističu da su ovakvi zahvati neizbježni jer energetska infrastruktura mora pratiti intenzivan razvoj gradskih saobraćajnica kako bi se izbjegli veći poremećaji u budućnosti.

„Sistem daljinskog grijanja mora pratiti razvoj grada. Ovakvi zahvati omogućavaju da se sistem dugoročno stabilizuje i unaprijedi, kako bi korisnici imali pouzdanu uslugu i u narednim godinama“, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora „Eko toplana“.