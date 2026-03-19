logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veći dio Banjaluke bez grijanja od petka do nedjelje

Autor Haris Krhalić
0

Izgradnja novog kružnog toka na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića u Banjaluci uslovila je hitne radove na sistemu daljinskog grijanja.

Grijanje Banja Luka: Obustava za Obilićevo i Starčevicu od 20. marta Izvor: Eko toplana

Zbog sanacije dijela magistralnog vrelovoda, značajan broj potrošača u nekoliko gradskih naselja privremeno će ostati bez isporuke toplotne energije tokom predstojećeg vikenda.

Radove izvode „Eko toplane“ Banjaluka u koordinaciji sa Gradskom upravom, prilagođavajući dinamiku radova infrastrukturnom projektu kružnog toka. Riječ je o rekonstrukciji dijela magistralnog vrelovoda „Vrbas DN 500“ u dužini od 60 metara, na jednoj od ključnih tačaka sistema.

Radovi su započeli u ponedjeljak, 16. marta, a planirano je da budu završeni do subote, 21. marta, nakon čega će uslijediti ponovno punjenje toplovodnog sistema.

"Da bi zahvat bio izveden bezbjedno i kvalitetno, planirana je privremena obustava isporuke toplotne energije od petka, 20. marta, u jutarnjim časovima do nedjelje, 22. marta, u jutarnjim časovima. Bez grijanja će u tom periodu biti korisnici u dijelu Starčevice, na lijevoj obali Vrbasa kod Venecija mosta, u Filipović polju, Obilićevu i dijelu Kočićevog vijenca", saopšteno je iz Eko toplana.

Iz „Eko toplana“ ističu da su ovakvi zahvati neizbježni jer energetska infrastruktura mora pratiti intenzivan razvoj gradskih saobraćajnica kako bi se izbjegli veći poremećaji u budućnosti.

„Sistem daljinskog grijanja mora pratiti razvoj grada. Ovakvi zahvati omogućavaju da se sistem dugoročno stabilizuje i unaprijedi, kako bi korisnici imali pouzdanu uslugu i u narednim godinama“, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora „Eko toplana“.

Tagovi

Eko toplana Banjaluka grijanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ