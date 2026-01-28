Iz Eko toplana poručuju: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha u Banjaluci

Iz Eko toplana Banjaluka saopšteno je da njihov rad ne predstavlja dominantan izvor zagađenja vazduha u Banjaluci, te da se sve emisije zagađujućih materija kreću značajno ispod zakonom propisanih graničnih vrijednosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako navode, u cilju objektivnog informisanja javnosti, Eko toplane smatraju svojom obavezom da pojasne način rada sistema daljinskog grijanja, nakon što su se u posljednje vrijeme u javnosti pojavile tvrdnje koje njihovo poslovanje dovode u vezu s pogoršanjem kvaliteta vazduha.

Za proizvodnju toplotne energije Eko toplane koriste drvnu biomasu kao osnovni i dominantni energent. Ističu da se u postrojenjima ne koristi otpad niti materijali nepoznatog ili neadekvatnog sastava, te da su postrojenja tehnički projektovana isključivo za sagorijevanje biomase definisanog kvaliteta. Dodaju da bi korištenje drugih materijala dovelo do ozbiljnog oštećenja sistema i kršenja važećih propisa.

U okviru redovnih procedura, kako navode, sprovode se stroge kontrole kvaliteta biomase, uključujući mjerenje vlažnosti drvne sječke, jer ovaj parametar direktno utiče na efikasnost sagorijevanja i nivo emisija.

Eko toplane ističu i da su njihova postrojenja opremljena savremenim sistemima za filtraciju i kontrolu procesa sagorijevanja, koji su usklađeni s važećim evropskim standardima za postrojenja na biomasu. Ovi sistemi, navode, omogućavaju stabilan rad i značajno smanjenje emisija zagađujućih materija, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara.

"Prema dostupnim izvještajima o mjerenju emisija na lokaciji Eko toplana, koncentracije zagađujućih materija bile su višestruko ispod dozvoljenih vrijednosti. Emisije azotnih oksida bile su od 30 do 70 odsto niže od maksimalno dozvoljenih, sumpor-dioksida čak od 97 do 99,7 odsto niže, ugljen-monoksida od 85 do 99,5 odsto niže, dok je koncentracija prašine bila od 75 do 85 odsto ispod zakonskih limita", navodi se u saopštenju.

Naglašavaju da ovi podaci potvrđuju da njihova postrojenja ne predstavljaju glavni izvor zagađenja vazduha u Banjaluci.

Dodaju da kontrolu emisija i imisija, u skladu s Ekološkom dozvolom, redovno vrše ovlaštene institucije, te da se svi relevantni tehnički i ekološki podaci dostavljaju nadležnim gradskim i republičkim institucijama.

U saopštenju se navodi i da Eko toplane ne negiraju problem lošeg kvaliteta vazduha tokom zimskih mjeseci, s kojim se suočavaju brojni gradovi u regionu, ali da ne postoje dokazi o uzročno-posljedičnoj vezi između njihovog rada i pogoršanja zdravstvenog stanja građana.

Posebno je pojašnjeno da bijela para koja se povremeno može vidjeti iz dimnjaka predstavlja kondenzaciju vodene pare u hladnim vremenskim uslovima, te da ne predstavlja dim u klasičnom smislu niti pokazatelj povećanog zagađenja.

Iz Eko toplana poručuju da ostaju otvoreni za dijalog i saradnju, te da su spremni nadležnim institucijama i medijima omogućiti uvid u kompletnu dokumentaciju i rezultate svih izvršenih mjerenja, kako bi javnost bila informisana na osnovu provjerenih i stručnih podataka.