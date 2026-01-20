logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grad Banjaluka: „Eko toplane“ samoinicijativno smanjile isporuku toplotne energije

Grad Banjaluka: „Eko toplane“ samoinicijativno smanjile isporuku toplotne energije

Autor Dragana Božić
0

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je da je „Eko toplana“ d.o.o. Banja Luka bez predhodne najave i bez pribavljene saglasnosti samoincijativno izmjenila režim isporuke toplotne energije, te izvršila smanjenje temperature vazduha u prostorijama korisnika na 20℃ ± 1℃ .

20.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Naglasili su da o navedenoj promjeni Grad nije bio predhodno informisan, niti je dao saglasnost za izmjenu režima grjanja.

"Na ovakav način postupano je suprotno važećem dogovoru Grada Banje Luke i preduzeća „Eko toplane“, a koji je primjenjivan unazad par godina, a to je da temperatura vazduha u prostorijama korisnika trba da bude 22℃ ± 1℃", stoji u saopštenju.

Ovakvo postupanje ocijenili su neprihvatljivim, jer direktno utiče na kvalitet života građana.

"Odmah po saznanju ove odluke, Grad je preduzeo odgovarajuće mjere u cilju utvrđivanja odgovornosti i zaštite interesa građana. O svim daljim aktivnostima i eventualnim mjerama javnost će biti pravovremeno i transparentno informisana", naveli su i zamolili građane za razumijevanje.

Podsjećamo, preduzeće "Eko-toplane" najavilo je prije šest dana da bi u Banjaluci moglo doći do smanjenja proizvodnje toplotne energije usljed smanjene nabavke energenta, a time i do sniženja temperature u stambenim prostorima na oko 19 stepeni Celzijusovih.

Iz ovog preduzeća naveli su da su navedene mjere najavljene kao dio odgovornog i transparentnog plana očuvanja stabilnosti sistema daljinskog grijanja, u okolnostima povećanih ukupnih troškova funkcionisanja, te da su bile direktno vezane za izostanak neophodnih odluka Grada Banjaluka.

"Imali smo razumijevanja za praznike i potrebe građana i zbog toga smo zadržali puni standard grijanja, iako je plan već bio definisan. Međutim, sistem ne može dugoročno funkcionisati bez konkretnih odluka", poručio je nedavno član Upravnog odbora "Eko-toplana" Dragiša Zečević.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eko toplana Banjaluka Banjaluka grijanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ