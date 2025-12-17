logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eko toplane upozoravaju: Sistem daljinskog grijanja u Banjaluci u finansijskoj krizi, moguće restrikcije 2

Eko toplane upozoravaju: Sistem daljinskog grijanja u Banjaluci u finansijskoj krizi, moguće restrikcije

Autor Nikolina Damjanić
2

Eko toplane Banjaluka upozoravaju da je sistem daljinskog grijanja u ozbiljnoj finansijskoj krizi i da je hitno potrebna reakcija Grada kako bi grijanje bilo obezbijeđeno do kraja sezone.

20.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Eko toplane Banjaluka smatraju svojom obavezom da građane pravovremeno i transparentno informišu o stanju sistema daljinskog grijanja, naročito u okolnostima u kojima cijene energenata, električne energije, rada i održavanja kontinuirano rastu, dok cijena grijanja u Banjaluci već duži period ne prati realne troškove poslovanja.

U proteklom periodu, Eko toplane su Gradu Banjaluka dostavile konkretne prijedloge i rješenja za očuvanje stabilnosti sistema i kontinuiteta isporuke toplotne energije. Prijedlozi uključuju kratkoročne mjere neophodne za prevazilaženje trenutne situacije, kao i dugoročne planove za kvalitetan i održiv sistem grijanja.

“Razgovori sa Gradom su u toku, ali je sada potrebno ubrzati procese i preći sa opštih stavova na konkretne odluke. Primarna odgovornost Eko toplana je prema korisnicima, da se grijanje nesmetano obezbijedi do kraja sezone. Sve što predlažemo usmjereno je na dugoročno održiv sistem, ali hitna reakcija Grada je neophodna”, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora Eko toplana Banjaluka.

U saopštenju navode da ukoliko u kratkom roku ne bude rješenja za finansijsku održivost, Eko toplane će razmotriti restriktivniji režim isporuke toplotne energije, naglašavajući da se radi o odgovornom upravljanju ograničenim resursima, a ne pritisku.

Pozvali su Grad, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja, da hitno reaguje i razmotri predložena rješenja, uključujući odobrenje grant sredstava i korekciju cijene grijanja. Istovremeno, apeluju na građane za razumijevanje i podršku mjerama koje osiguravaju stabilnost sistema do kraja sezone.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka grijanje Eko toplana Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nikola

Ima li kod nas išta a da nije u živom #

Otpor

I ovo je Baja dovukao 2012, ko zna cije je to, slovenci kao, sve su oni to sebi i uzmaj i otmaj. Sada ce ove taldzije Drasko je kriv, ne mogu ljudi viditi siru sliku, ali zato nam je ovako.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ