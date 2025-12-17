Eko toplane upozoravaju: Sistem daljinskog grijanja u Banjaluci u finansijskoj krizi, moguće restrikcije

Eko toplane Banjaluka upozoravaju da je sistem daljinskog grijanja u ozbiljnoj finansijskoj krizi i da je hitno potrebna reakcija Grada kako bi grijanje bilo obezbijeđeno do kraja sezone.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Eko toplane Banjaluka smatraju svojom obavezom da građane pravovremeno i transparentno informišu o stanju sistema daljinskog grijanja, naročito u okolnostima u kojima cijene energenata, električne energije, rada i održavanja kontinuirano rastu, dok cijena grijanja u Banjaluci već duži period ne prati realne troškove poslovanja.

U proteklom periodu, Eko toplane su Gradu Banjaluka dostavile konkretne prijedloge i rješenja za očuvanje stabilnosti sistema i kontinuiteta isporuke toplotne energije. Prijedlozi uključuju kratkoročne mjere neophodne za prevazilaženje trenutne situacije, kao i dugoročne planove za kvalitetan i održiv sistem grijanja.

“Razgovori sa Gradom su u toku, ali je sada potrebno ubrzati procese i preći sa opštih stavova na konkretne odluke. Primarna odgovornost Eko toplana je prema korisnicima, da se grijanje nesmetano obezbijedi do kraja sezone. Sve što predlažemo usmjereno je na dugoročno održiv sistem, ali hitna reakcija Grada je neophodna”, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora Eko toplana Banjaluka.

U saopštenju navode da ukoliko u kratkom roku ne bude rješenja za finansijsku održivost, Eko toplane će razmotriti restriktivniji režim isporuke toplotne energije, naglašavajući da se radi o odgovornom upravljanju ograničenim resursima, a ne pritisku.

Pozvali su Grad, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja, da hitno reaguje i razmotri predložena rješenja, uključujući odobrenje grant sredstava i korekciju cijene grijanja. Istovremeno, apeluju na građane za razumijevanje i podršku mjerama koje osiguravaju stabilnost sistema do kraja sezone.