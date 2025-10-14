logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluku zadesila još jedna “vanredna situacija”: Blokirani računi Toplane

Banjaluku zadesila još jedna “vanredna situacija”: Blokirani računi Toplane

Autor Srpskainfo
0

Uz probleme sa grijanjem, štrajkom u javnim vrtićima, krizom sa odvozom i deponovanjem smeća, Banjaluku je zadesila još jedna "vanredna situacija" - na pragu zime Toplani su blokirani računi, zbog milionskih dugova.

Blokirani računi Toplane Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Iako je, bar nominalno, zagrijavanje stanova koji su priključeni na daljinsko grijanje, preuzela nova firma, “Eko toplane”, poznavaoci prilika tvrde da je funkcionisanje stare Toplane i dalje presudno, pogotovo kad su temperature u minusu.

Ali, nakon osnivanja “Eko Toplana”, a to se dogodilo u mandatu Igora Radojičića, stara Toplana je jednostavno gurnuta u stranu, a njeni dugovi zaboravljeni.

Tako je zanemareno i dugovanje od 8,27 miliona KM prema Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske, piše Srpskainfo.

Prije nekoliko dana rukovodstvo IRB je pozvalo gradonačelnika Draška Stanivukovića i predsjednika gradske Skupštine Ljubu Ninkovića na sastanak, kako bi se situacija riješila.

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima i principima odgovornog upravljanja javnim sredstvima, IRB je pokrenula postupke izvršenja na nepokretnostima i računima ovog preduzeća – navedeno je nedavno u saopštenju IRB RS.

Rješenja, očigledno, nije bilo, postupak izvršenja je počeo: prvo blokadom računa, a sljedeći korak bi mogla biti pljenidba imovine Toplane. To bi mogao biti ozbiljan problem, jer je Toplana vlasnik infrastrukture za gradsko grijanje.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka toplana Eko toplana Banjaluka grijanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ