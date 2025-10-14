Banjaluku zadesila još jedna “vanredna situacija”: Blokirani računi Toplane

Uz probleme sa grijanjem, štrajkom u javnim vrtićima, krizom sa odvozom i deponovanjem smeća, Banjaluku je zadesila još jedna "vanredna situacija" - na pragu zime Toplani su blokirani računi, zbog milionskih dugova.
Iako je, bar nominalno, zagrijavanje stanova koji su priključeni na daljinsko grijanje, preuzela nova firma, “Eko toplane”, poznavaoci prilika tvrde da je funkcionisanje stare Toplane i dalje presudno, pogotovo kad su temperature u minusu.
Ali, nakon osnivanja “Eko Toplana”, a to se dogodilo u mandatu Igora Radojičića, stara Toplana je jednostavno gurnuta u stranu, a njeni dugovi zaboravljeni.
Tako je zanemareno i dugovanje od 8,27 miliona KM prema Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske, piše Srpskainfo.
Prije nekoliko dana rukovodstvo IRB je pozvalo gradonačelnika Draška Stanivukovića i predsjednika gradske Skupštine Ljubu Ninkovića na sastanak, kako bi se situacija riješila.
U skladu sa zakonskim ovlaštenjima i principima odgovornog upravljanja javnim sredstvima, IRB je pokrenula postupke izvršenja na nepokretnostima i računima ovog preduzeća – navedeno je nedavno u saopštenju IRB RS.
Rješenja, očigledno, nije bilo, postupak izvršenja je počeo: prvo blokadom računa, a sljedeći korak bi mogla biti pljenidba imovine Toplane. To bi mogao biti ozbiljan problem, jer je Toplana vlasnik infrastrukture za gradsko grijanje.
(Mondo)