Oglasila se "Eko toplana": Trenutno stanje neodrživo, troškovi porasli za 69 odsto 2

Oglasila se "Eko toplana": Trenutno stanje neodrživo, troškovi porasli za 69 odsto

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
2

Eko toplane Banjaluka započele su primjenu restriktivnog režima proizvodnje i isporuke toplotne energije, u skladu sa ranije usvojenim planom stabilizacije sistema daljinskog grijanja, saopšteno je jutros iz ovog preduzeća.

Eko toplane o grijanju u Banjaluci Izvor: Eko toplana

Kako su naveli, isporuka toplotne energije u restriktivnom režimu odvijaće se u okviru važećih propisa i tehničkih uslova, ali na nižem nivou u odnosu na standard koji su korisnici do sada imali.

"Odluka o prelasku na restriktivni režim dio je plana koji je Upravni odbor Eko toplana razmatrao i usvojio krajem 2025. godine, kao odgovor na dugotrajan nesrazmjer između rastućih troškova funkcionisanja sistema i postojećeg finansijskog okvira u kojem sistem posluje", rekli su u "Eko toplanama".

Ističu da je njena primjena bila privremeno odgođena tokom prazničnog perioda, kako bi se građanima Banje Luke obezbijedio stabilan režim grijanja u vrijeme povećane potrošnje i niskih spoljašnjih temperatura.

Sada tvrde da u aktuelnim uslovima, produžavanje dosadašnjeg režima isporuke više nije održivo bez ozbiljnog rizika po tehničku i finansijsku stabilnost sistema daljinskog grijanja.

Kao razloge navode da su u periodu od 2018. do 2025. godine, ukupni troškovi sistema daljinskog grijanja porasli za 69 odsto, dok su ukupni prihodi povećani za svega 23 odsto.

Izvor: Eko toplana

"Istovremeno, cijena toplotne energije za krajnje korisnike korigovana je za 22 odsto, što pokazuje da rast troškova nije bio proporcionalno raspoređen između relevantnih aktera u sistemu, već je najvećim dijelom ostao u okviru poslovanja Eko toplana. Uz to, troškovi električne energije porasli su za 181 odsto, troškovi glavnog energenta za 36 odsto. Troškovi održavanja distributivne mreže povećani za čak 247 odsto, uz dodatnih 15,7 miliona KM uloženih iznad prvobitno planiranih sredstava", tvrde u ovom preduzeću.

Izvor: Eko toplana

Član Upravnog odbora "Eko toplana" Dragiša Zečević kaže da restriktivni režim ne predstavlja odustajanje od obaveza prema korisnicima, već mjeru usmjerenu na očuvanje stabilnosti sistema i sprečavanje potpunog prekida isporuke toplotne energije.

"Cilj Eko toplana ostaje isti, a to je završetak grijne sezone na siguran i kontrolisan način. Eko toplane ostaju otvorene za dijalog i očekuju aktivno uključivanje donosilaca odluka u rješavanje pitanja od značaja za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja u Banjoj Luci“, izjavio je Zečević.

"Eko toplane" podsjećaju da su tokom prethodnog perioda u više navrata upozoravale na potrebu donošenja odluka koje se odnose na finansijsku održivost sistema, uključujući korekciju cijene usluge i obezbjeđivanje dodatnih izvora finansiranja.

"Uprkos tim upozorenjima, do danas nije došlo do konkretnih odluka nadležnih institucija koje bi omogućile uslove za povratak na redovan režim isporuke toplotne energije", stoji u saopštenju.

Podsjećamo, iz Gradske uprave sinoć su obavijestili javnost da su "Eko toplane" bez prethodne najave i bez pribavljene saglasnosti samoinicijativno izmijenili režim isporuke toplotne energije, te izvršili smanjenje temperature u prostorijama korisnika na 20℃ ± 1℃ , a takvo postupanje ocijenili neprihvatljivim.

"Odmah po saznanju ove odluke, Grad je preduzeo odgovarajuće mjere u cilju utvrđivanja odgovornosti i zaštite interesa građana. O svim daljim aktivnostima i eventualnim mjerama javnost će biti pravovremeno i transparentno informisana", naveli su i zamolili građane za razumijevanje.

(Mondo)

Ccc

Sto bi bilo jednostavno kad moze komplikovano. Da su i malo pametni vukli bi vrelu termalnu vodu iz Srpskih toplica i samo je malo dogrijavali. Tako bi troskovi pali za 70%.

Tata

Najbolje da se sad poveća cijena toplotne energije i to za 50 % da se izvuče iz krize. Pošto tv pretplata ide u povećanje gdje ne zavisiš od toga što ne bih išla i toplana.

