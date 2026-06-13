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UKC RS nakon nesreće u Oštroj Luci: Vozač iz Prijedora životno ugrožen

UKC RS nakon nesreće u Oštroj Luci: Vozač iz Prijedora životno ugrožen

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vozač automobila "bmw" iz Prijedora A. V. životno je ugrožen i priključen je na respirator nakon što je teško povrijeđen u udesu na magistralnom putu Prijedor - Sanski Most, a hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje UKC-a RS.

Vozač iz Prijedora životno ugrožen nakon nesreće u Oštroj Luci Izvor: Mondo - Ivana Šimundža

"Pacijent je priključen na aparat za mehaničku ventilaciju, a sve dalje prognoze su neizvjesne", rečeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Iz Policijske uprave Prijedor danas je saopšteno da su tri lica teško povrijeđena, a jedno lakše u sinoćnjoj saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Prijedor - Sanski Most u Oštroj Luci.

Teško su povrijeđeni vozač "bmw-a" A. V, kao i dva lica iz Sanskog Mosta koja su bila u automobilu "pežo", dok je vozač S. B. zadobio lakše povrede.

(Srna)

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Tagovi

UKC RS saobraćajna nesreća Prijedor Sanski Most

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