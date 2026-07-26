Hercegovački planinari opisali svoj put na Elbrusu i susret sa nastradalima iz Zenice

Planinari iz Hercegovine ispričali su kako su se sreli sa planinarima iz Zenice prije tragedije na Elbrusu i kako ih je nevrijeme primoralo na odustajanje.

Izvor: Sergei Rusanov / Zuma Press / Profimedia

Planinari iz Hercegovine su za RTRS naveli da su zbog nevremena morali odustati od najvišeg vrha Elbrusa i da su se vratili u bazu, odakle su u povratku u Gruziju saznali za tragediju planinara iz Zenice.



- Ekspedicija iz Hercegovine se 14. jula uputila sa ciljem penjanja Kazbeka (5.054 m), u Gruziji i Elbrusa (5.642 m), u Rusiji. Nakon uspješnog uspona na Kazbek prelaze u Rusiju sa krajnjim ciljem najvišeg vrha Evrope. Zamisao je bila da 23. jula pristupe do doma na visini 4.040 metara. Međutim, zbog loših vremenskih uslova, taj dan nije bio dozvoljen pristup toj visini - navode planinari.

Naredni dan, 24. juli, pristupaju visini 4.040 metara.

- Svi penjači u grupi su se dobro osjećali na toj visini zahvaljujući prethodno dosegnutoj na Kazbeku. Prilikom dolaska na visinu od 3.800 metara, susreću se sa grupom iz BiH, iz Zenice. Prijatna riječ zemljaka se pretvorila u razgovor pun smijeha. Njihov plan je poći na završni uspon istu noć u 1.00 čas poslije ponoći. Obostrane riječi uspješnog i srećnog uspona - navode planinari za RTRS.

Hercegovačka ekspedicija odučuje tu noć, 24. jula krenuti na završni uspon. Polazak je planiran za 22.00 časa pošto od lokalnog vodiča saznaju da se od šest časova ujutru vremenski uslovi pogoršavaju.

Hercegovačka ekspedicija kreće u 22.00 časa.

- Temperatura je niska i vjetar prisutan. Kako se doseže visina, temperatura postaje niža, a vjetar jači. Ekipa se osjeća dobro i penje i brže od predviđenog. Dolaskom do 5.000 metara ispred njih je jedna veća grupa alpinista koja im usporava kretanje. Vremenski uslovi se pogoršavaju. Magla biva gušća, a jačina vjetra do 70 kilometara na čas. Krećući se po tim uslovima, dolaze do 5.400 metara i jednoglasno odlučuju da se vrate zbog sve lošijih vremenskih uslova koji se velikom brzinom mijenjaju. Spuštaju se bezbjedno do doma na 4.040 metara pakuju stvari i obavljaju silazak u Terskol. Napuštaju Rusiju i u jutarnjim satima, u Gruziji, saznaju vijest o tragičnom stradanju ekipe iz Zenice - navode planinari iz Hercegovine.