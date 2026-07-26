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Težak udes kod Krupe na Vrbasu: Povrijeđeno pet osoba

Težak udes kod Krupe na Vrbasu: Povrijeđeno pet osoba

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
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Pet osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 12.55 časova dogodila na magistralnom putu MI-101 u mjestu Krupa na Vrbasu, a u sudaru su učestvovala tri putnička automobila i motocikl.

Sudar tri automobila i motocikla kod Krupe na Vrbasu Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je u toku uviđaj kojim će biti utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.

Zbog uviđaja, saobraćaj je privremeno obustavljen na lokacijama most u Karanovcu i raskrsnici prema Manjači, poznatoj kao "Nula".

Policija apeluje na vozače da koriste alternativne pravce i prate uputstva nadležnih službi.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi

Krupa na Vrbasu saobraćajka

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