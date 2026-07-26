Težak udes kod Krupe na Vrbasu: Povrijeđeno pet osoba

Pet osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 12.55 časova dogodila na magistralnom putu MI-101 u mjestu Krupa na Vrbasu, a u sudaru su učestvovala tri putnička automobila i motocikl.
Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je u toku uviđaj kojim će biti utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.
Zbog uviđaja, saobraćaj je privremeno obustavljen na lokacijama most u Karanovcu i raskrsnici prema Manjači, poznatoj kao "Nula".
Policija apeluje na vozače da koriste alternativne pravce i prate uputstva nadležnih službi.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.