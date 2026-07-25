"Nemoj da lažeš ljude": Bosanac se požalio na platu u Njemačkoj i pokrenuo lavinu komentara

Visoke plate u Njemačkoj više nisu garancija za lak život, što je potvrdila i objava jednog Bosanca na društvenim mrežama koja je podigla veliku prašinu.

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Veliki broj ljudi sa Balkana putovao je u Njemačku posljednjih decenija u potrazi za stabilnijim poslovima, višim platama i uređenijim sistemom. Dok su neki uspjeli da ostvare svoje ciljeve i prilagode se životu u inostranstvu, drugi su se suočili sa brojnim izazovima.

Prema posljednjim podacima, u Njemačkoj živi 414.555 Hrvata, a brojke za druge zemlje bivše Jugoslavije su takođe značajne, što Balkan čini jednom od najzastupljenijih zajednica među stranim radnicima u toj zemlji.

Zato priče ljudi koji tamo žive i rade često izazivaju veliko interesovanje, posebno kada nude realan uvid u svakodnevni život. Jedna takva objava pokrenula je veliku diskusiju na Fejsbuk stranici "Život u Njemačkoj". Bosanac koji radi u Njemačkoj žalio se na visoke troškove života i postavio pitanje koje je pokrenulo lavinu komentara.

"Plata u Njemačkoj 3.500 evra. Lizing za auto 650 evra. Stan 1.300 evra. Na kraju mjeseca ostane manje nego nego u Bosni bez kredita. Šta je onda bogatstvo?", napisao je.

"A da li moraš odmah da imaš skup auto?"

Njegova objava je brzo izazvala lavinu komentara. Dok su neki delili njegovo mišljenje i pisali da visoke plate često dolaze sa visokim troškovima, drugi su upozoravali da ljudi sami biraju način života koji ih stavlja pod finansijski pritisak.

"A da li moraš odmah da imaš skup auto? Da komšije vide da radiš u Njemačkoj i da ga imaš. Za mene je to seljačka politika", napisao je Mario.

Drugi su smatrali da je prikaz troškova nerealan jer mnogi samci u Njemačkoj ne plaćaju toliko za stan.

"Ko kao samac u Njemačkoj plaća 1.300 evra za stan? Ako ih je dvoje, onda i žena mora da radi, a ako imaju, na primjer, dvoje djece, dobijaju i dječji dodatak od oko 500 evra. Onda je to sasvim drugačija slika. Stan od 1.300 evra i samac koji živi u njemu, ne lažite ljude", napisao je jedan član grupe.

Bilo je i onih koji su osporavali platu navedenu u saopštenju. Željko je upozorio da većina radnika nema tako visoka primanja.

"A ko u Njemačkoj ima platu od 3.500 evra? Rijetki su. Ljudi rade za manje od 2.000 evra. Mnogi, velika većina, idu za manje od 2.000. Nemojte pričati gluposti sa cifrom od 3.500 evra. Znam mnoge koji su se vratili iz Njemačke gladni", rekao je.

"Ne vidim poentu"

Drugi su ponovili njegov komentar.

"Ljudi koji su se vratili iz Njemačke gladni su krivi. Uradili su tačno onako kako piše u objavi. Nisu znali kako da upravljaju novcem. Hteli su da se pokažu kada stignu kući i ubijede svoje sunarodnike da novac ovdje raste na granama", napisao je jedan korisnik.

"Ne razumijem ljude koji rade za dvije ili tri hiljade evra, a žele automobile vrijedne 50 ili 60 hiljada evra. Evo, ja vozim automobil star 13 godina, trenutno vrijedan oko 11-12 hiljada evra. Realno mogu da platim 600 evra na rate za automobil, a da se ne znojim i da to ne osjetim, ali ne vidim svrhu", napisao je jedan komentator.

Međutim, mnogi su isticali da se pravo bogatstvo ne mjeri samo novcem, automobilima i stanovima, već da postoji nešto mnogo važnije.

"Bogatstvo je u duhu. Beskorisno je biti bilo gdje u svijetu ako nemaš duh, nećeš ni znati da si živ", "Zdravlje, čak i kada je cijela porodica živa i zdrava - to je najveća sreća", pisali su.